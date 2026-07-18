Motociclista morre após colisão frontal com picape na rodovia BR-364

Acidente entre moto e picape em via paralela deixa uma vítima fatal em MT/ Foto: Reprodução

Uma colisão frontal na tarde da última quarta-feira (15) resultou na morte da motociclista Marisa Cardoso Ribeiro, de 42 anos. O acidente de trânsito ocorreu em uma via paralela à rodovia BR-364, nas imediações do 5° Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Parque Universitário, no município de Rondonópolis (a 218 quilômetros de Cuiabá).

O impacto foi registrado por circuitos internos de monitoramento da região. As imagens das câmeras de segurança mostram que uma picape Fiat Strada trafegava pela pista auxiliar da rodovia federal, seguindo em direção aos bairros da cidade. No mesmo momento, a motocicleta conduzida por Marisa acessou a via paralela e, segundo os registros visuais, invadiu o fluxo regulamentar da pista contrária, colidindo diretamente contra a parte frontal do utilitário.

Devido à força do choque mecânico entre os veículos, a condutora da moto foi projetada sobre a estrutura da picape. O ciclomotor foi arremessado a uma distância de vários metros em relação ao ponto inicial da colisão, o que indica a severidade do impacto.

O motorista do automóvel interrompeu a marcha do veículo imediatamente após a batida e permaneceu no perímetro urbano do acidente para acompanhar os procedimentos iniciais de socorro e prestar esclarecimentos às autoridades de trânsito.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, realizaram as manobras emergenciais e conduziram a vítima com múltiplas lesões graves ao Hospital Regional de Rondonópolis. Apesar da intervenção médica da equipe de plantão na unidade de saúde, Marisa Cardoso Ribeiro não resistiu aos ferimentos internos e o óbito foi confirmado no centro hospitalar.

As imagens gravadas pelos equipamentos de segurança foram recolhidas e anexadas ao procedimento que apura as circunstâncias exatas e as responsabilidades civis pelo acidente na pista marginal.