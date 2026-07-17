Operação apreende celulares, drogas e armas em presídios do Acre

A Polícia Penal do Acre apreendeu celulares, carregadores, chips, fones de ouvido, substâncias semelhantes à maconha e armas artesanais durante a 12ª fase da Operação Mute. A ação ocorreu em duas unidades penitenciárias do interior do estado.
As revistas foram realizadas na terça-feira (14), na Unidade Penal Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, e nesta quinta-feira (16), na Unidade Penal Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.
Durante as inspeções, os policiais localizaram aparelhos usados para comunicação, acessórios eletrônicos, substâncias ilícitas e armas artesanais conhecidas como “estoques”. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) não informou a quantidade de materiais apreendidos em cada unidade.
Coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), a Operação Mute busca interromper a comunicação clandestina dentro dos presídios. Para isso, são realizadas revistas estratégicas destinadas a localizar celulares e outros objetos proibidos.
A retirada desses aparelhos é considerada uma medida importante para dificultar ordens criminosas emitidas de dentro das unidades penitenciárias e enfraquecer a atuação de organizações criminosas.
Segundo o Iapen, o resultado da operação foi considerado satisfatório e contribui para reforçar a segurança e o cumprimento das normas no sistema penitenciário acreano.