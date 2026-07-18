20/07/2026
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Passageiro é preso na BR-364 com barras de ouro escondidas nos sapatos

Homem viajava em ônibus interestadual de Goiânia para Cuiabá quando foi denunciado por nervosismo

Por Fhagner Soares, ContilNet 18/07/2026 às 18:05
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Passageiro é preso na BR-364 com barras de ouro escondidas nos sapatos
PRF apreende quase 3,5 kg de ouro com passageiro de ônibus em Rondonópolis/ Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (18), um homem que transportava cerca de 3,5 quilos de ouro ilegal ocultos junto ao próprio corpo. A interceptação ocorreu durante uma fiscalização de rotina a um ônibus interestadual no quilômetro 211 da BR-364, no município de Rondonópolis, localizado a 218 quilômetros de Cuiabá.

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O veículo fiscalizado cobria a rota entre Goiânia (GO) e a capital mato-grossense. A abordagem teve início por volta das 10h50, após uma denúncia discreta feita por um dos viajantes dentro do coletivo. O passageiro relatou aos patrulheiros que um homem sentado nos assentos do fundo demonstrava forte nervosismo e exibia comportamento atípico desde o momento em que a viatura policial emparelhou com o ônibus.

Ao ser interrogado pelos agentes rodoviários, o suspeito alegou que residia em Goiânia e realizava a viagem com o objetivo de participar de um treinamento profissional corporativo promovido por seu empregador em Cuiabá.

Diante das contradições e da inquietação do passageiro, os policiais decidiram realizar uma busca pessoal minuciosa. Durante o procedimento, a equipe localizou quatro barras de ouro escondidas sob as palmilhas dos sapatos que o homem calçava. Outras duas barras estavam fixadas às suas pernas, na região dos tornozelos, e uma última barra foi encontrada guardada no interior de uma bolsa de mão.

O confisco somou exatamente 3,488 quilos do metal precioso. Questionado sobre a procedência da carga, o suspeito admitiu que havia recebido o carregamento na capital goiana e que tinha a missão de entregá-lo a um contato desconhecido em Cuiabá. Pelo trabalho de transporte, ele receberia uma compensação financeira no valor de R$ 3,5 mil. O homem recusou-se a revelar a identidade ou o paradeiro do destinatário final do minério.

O homem recebeu voz de prisão sob a acusação de cometer crimes contra a ordem econômica e infrações ambientais relacionadas ao garimpo ou usurpação de bens da União. A ocorrência e o ouro apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis, que ficará responsável por conduzir os inquéritos e rastrear a origem da extração do minério.

 

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