Passageiro é preso na BR-364 com barras de ouro escondidas nos sapatos

PRF apreende quase 3,5 kg de ouro com passageiro de ônibus em Rondonópolis/ Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (18), um homem que transportava cerca de 3,5 quilos de ouro ilegal ocultos junto ao próprio corpo. A interceptação ocorreu durante uma fiscalização de rotina a um ônibus interestadual no quilômetro 211 da BR-364, no município de Rondonópolis, localizado a 218 quilômetros de Cuiabá.

O veículo fiscalizado cobria a rota entre Goiânia (GO) e a capital mato-grossense. A abordagem teve início por volta das 10h50, após uma denúncia discreta feita por um dos viajantes dentro do coletivo. O passageiro relatou aos patrulheiros que um homem sentado nos assentos do fundo demonstrava forte nervosismo e exibia comportamento atípico desde o momento em que a viatura policial emparelhou com o ônibus.

Ao ser interrogado pelos agentes rodoviários, o suspeito alegou que residia em Goiânia e realizava a viagem com o objetivo de participar de um treinamento profissional corporativo promovido por seu empregador em Cuiabá.

Diante das contradições e da inquietação do passageiro, os policiais decidiram realizar uma busca pessoal minuciosa. Durante o procedimento, a equipe localizou quatro barras de ouro escondidas sob as palmilhas dos sapatos que o homem calçava. Outras duas barras estavam fixadas às suas pernas, na região dos tornozelos, e uma última barra foi encontrada guardada no interior de uma bolsa de mão.