Plantação com 40 mil pés de maconha é descoberta em MG

☝️Contexto: A investigação por parte da PCMG começou após a descoberta de um plantio com 30 mil pés de maconha em Virgem da Lapa, em maio deste ano. Em seguida, foram identificados outros locais em Francisco Sá, Porteirinha, Unaí e Cachoeira de Pajeú. No total, 11 pessoas já foram presas e mais de cinco toneladas da droga foram apreendidas (veja linha do tempo abaixo).