Plantação com 40 mil pés de maconha é descoberta em MG

Uma área com 40 mil pés de maconha foi descoberta em Cachoeira de Pajeú nesta quinta-feira (20). Um homem, de 57 anos, oriundo de Pernambuco, foi preso.
A ação, que foi um desdobramento das operações Colheita Proibida, da Polícia Federal, e Erva Daninha, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ocorreu por meio do compartilhamento de informações por parte da PF em Juazeiro (BA) com a Delegacia de Araçuaí e Delegacia Regional de Pedra Azul.
☝️Contexto: A investigação por parte da PCMG começou após a descoberta de um plantio com 30 mil pés de maconha em Virgem da Lapa, em maio deste ano. Em seguida, foram identificados outros locais em Francisco Sá, Porteirinha, Unaí e Cachoeira de Pajeú. No total, 11 pessoas já foram presas e mais de cinco toneladas da droga foram apreendidas (veja linha do tempo abaixo).
Plantação descoberta tem 40 mil pés de maconha, segundo a polícia — Foto: Polícia Civil
De acordo com o delegado Paulo Sobrinho, o tamanho da plantação descoberta em Cachoeira de Pajeú é mais uma evidência da dimensão do cultivo realizado pela organização criminosa. Ao longo dos levantamentos feitos nos últimos meses, os policiais constataram que o grupo utilizava uma estrutura complexa, que contava com energia solar, internet via satélite e sistema de irrigação.
“A ação decorre do aprofundamento de investigações destinadas à identificação e repressão de estruturas voltadas ao cultivo de Cannabis sativa em larga escala, especialmente em áreas rurais.”
O delegado regional de Pedra Azul, Thiago Carvalho, afirmou que a atuação conjunta das duas instituições, PCMG e PF, segue para identificar os responsáveis pela plantação, financiamento e manutenção dos cultivos ilegais.
“A Polícia Civil fará a erradicação dessa área de plantio e permanecerá empenhada no combate ao tráfico ilícito de drogas e no cultivo de maconha em larga escala no estado de Minas Gerais.”
Abaixo, veja uma linha do tempo com algumas etapas da investigação:
Início da investigação
Plantação de maconha foi encontrada em Virgem da Lapa — Foto: Montagem/g1
Uma plantação com aproximadamente 30 mil pés de maconha foi descoberta durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar na zona rural de Virgem da Lapa, no dia 26 de maio.
Segundo a Polícia Civil, as equipes realizavam levantamentos relacionados ao sequestro de mãe e filha, ocorrido em Coronel Murta, quando encontraram um imóvel improvisado em uma fazenda. Ao perceber a presença da polícia, um dos homens tentou fugir, o que levantou suspeitas sobre o local.
Durante as buscas, os policiais encontraram os pés de maconha plantados em uma área de mata onde havia barracas usadas pelos envolvidos. No local, também havia uma estrutura improvisada utilizada para secagem e preparação da droga.
Irrigação, geradores, internet via satélite e máquinas
Sistema de irrigação, internet via satélite, geradores, placas solares e maquinário específico. Essa era a estrutura do local onde a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 1,8 toneladas de maconha durante a operação Erva Daninha, na zona rural de Francisco Sá
Local contava com energia solar — Foto: Polícia Civil
Além das mudas plantadas, os policiais encontraram a droga já pronta para o comércio, demonstrando que a estrutura foi pensada para que todas as etapas fossem realizadas no lugar.
A PCMG encontrou ainda insumos usados no plantio, como fertilizantes, e apreendeu uma máquina usada no processamento da maconha após a colheita. O equipamento custa em torno de US$ 40 mil.
Para o delegado Paulo Sobrinho, algumas características atraíram o grupo para a região, como o solo fértil e vias de acesso próximas.
Parte da maconha estava ensacada — Foto: Polícia Civil
Seguindo a legislação e com apoio do Corpo de Bombeiros, as equipes da PCMG fizeram a destruição do material apreendido por meio de incineração. Foi destruída também a estrutura encontrada no local.
Operação Primeira Poda
No dia 9 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a operação Primeira Poda, que tem como alvo uma organização criminosa investigada por cultivar, beneficiar e comercializar maconha em larga escala.
Nesta fase da investigação, a Justiça expediu sete mandados de prisão preventiva e mais de oito mandados de busca e apreensão. Também foram determinadas medidas patrimoniais, como bloqueio de contas bancárias, sequestro e restrição de bens dos investigados, além da apreensão de um veículo de alto valor que, segundo a polícia, teria sido comprado com recursos provenientes do crime.
Os mandados foram cumpridos em Contagem e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além das cidades de Teixeira de Freitas e Itamaraju, na Bahia, e Primavera do Leste, no Mato Grosso.
Parte dos materiais apreendidos na operação — Foto: Polícia Civil
Veja o vídeo: