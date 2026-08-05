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PM prende trio com submetralhadora que pode ter sido feita em 3D

Abordagem ocorreu no bairro Giocondo

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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PM prende trio com submetralhadora que pode ter sido feita em 3D
Arma será submetida à perícia técnica/Foto: Reprodução

Uma ação de policiais militares do 1º Batalhão resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma submetralhadora calibre 9 milímetros na tarde desta quarta-feira (5), na Rua Piauí, no bairro Giocondo, em Rio Branco. Dois dos detidos também são investigados por suposta participação em um ataque criminoso registrado na Vila Albert Sampaio, em maio deste ano.

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De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos têm 19, 19 e 29 anos e já possuem passagens pelo sistema de segurança por envolvimento com organizações criminosas.

A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do policiamento comunitário em uma área considerada estratégica para o combate ao tráfico de drogas, nas proximidades da Escadaria do Papoco. Ao abordar um veículo que transitava pela região, os militares perceberam que uma mochila posicionada atrás do banco do passageiro estava parcialmente aberta, permitindo visualizar a coronha de uma arma de fogo.

Na revista, os policiais localizaram uma submetralhadora calibre 9 milímetros. Segundo o capitão Ednei, há indícios de que o armamento tenha sido fabricado por meio de impressão em 3D, hipótese que será confirmada após a realização da perícia técnica.

Além da arma, nenhuma outra irregularidade foi encontrada durante a busca pessoal nos ocupantes e na vistoria do veículo.

Durante a identificação dos abordados, os policiais constataram que dois deles já haviam sido apontados como suspeitos de participação em um ataque criminoso ocorrido nas regiões da Vila Santa Cecília e da Vila Albert Sampaio, no dia 3 de maio. Conforme o capitão Ednei, eles chegaram a ser abordados na época, nas proximidades da rotatória da Vila Santa Cecília, mas, como nenhum material ilícito foi localizado, foram liberados. Ainda assim, as características físicas informadas por testemunhas eram compatíveis com as dos investigados.

Os três receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a submetralhadora apreendida, onde ficaram à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a possível participação dos suspeitos em outros crimes.

 

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