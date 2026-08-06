Polícia apreende quase meio quilo de skunk e prende suspeito de tráfico em Rio Branco

Material apreendido e o investigado foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes/ Foto: ContilNet

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Kenis Cordeiro de Amorim, conhecido como “Neguin das Trevas”, por suspeita de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (5), em uma residência localizada na Rua Lua Azul, Quadra 14, no bairro Rosa Linda, em Rio Branco. No imóvel, os militares apreenderam quase 500 gramas de skunk, porções de cocaína, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a residência vinha sendo monitorada há cerca de uma semana após denúncias e informações obtidas durante abordagens a usuários de drogas, que apontavam o local como um ponto de venda de entorpecentes. As equipes também observaram um intenso fluxo de pessoas entrando e saindo do imóvel, reforçando as suspeitas.

Durante patrulhamento na região, os policiais visualizaram Kenis sentado na sala da casa. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria se levantado rapidamente segurando um grande tablete de substância aparentando ser skunk e seguido para um dos quartos. Diante da atitude considerada suspeita, os militares realizaram a abordagem.

Nas buscas realizadas na residência, foram encontrados 64 invólucros de cocaína, 15 porções de skunk, uma pedra de substância semelhante a cloridrato de cocaína e, escondido sob uma cama, o tablete de skunk que havia sido visto anteriormente com o suspeito.

Além das drogas, os policiais apreenderam duas balanças de precisão, facas com vestígios de entorpecentes, tesouras, embalagens plásticas, uma colher que apresentou resultado positivo para cocaína em teste preliminar e R$ 1.007 em dinheiro, distribuídos em cédulas de diversos valores.

Na Delegacia de Flagrantes (Defla), a pesagem oficial confirmou a apreensão de aproximadamente 456 gramas de skunk em um tablete, outras 15 porções da mesma droga somando cerca de 30 gramas, 64 porções de cocaína com peso aproximado de 30 gramas e mais 10 gramas de cloridrato de cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, Kenis assumiu ser o proprietário dos entorpecentes e informou aos policiais que comercializava drogas havia cerca de uma semana.

Durante consulta aos sistemas de segurança pública, os militares verificaram que o suspeito possui registros anteriores por roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e atualmente é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Após receber voz de prisão, Kenis foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes junto com todo o material apreendido. Conforme a Polícia Militar, ele utiliza aparelho de traqueostomia, foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais.