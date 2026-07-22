Polícia prende suspeitos de tráfico e cumpre mandado em Rio Branco

Suspeito foi baleado ao fazer menção de sacar arma de fogo durante tentativa de fuga em residência no bairro Pista

Suspeito baleado fez menção de puxar arma para policiais durante fuga pelo telhado/ Foto: ContilNet

Marcos Vinicius Alves dos Santos, de 26 anos, Adriano Pereira Garcias, de 36 anos, e Elisson Vitor Soares Figueiredo, de 26 anos, foram presos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse de munição de uso permitido, tráfico de drogas, resistência à prisão e cumprimento de mandado de prisão, enquanto Jamisson Silva dos Santos, de 38 anos, foi baleado ao fazer mensão de puxar arma de fogo para os PMs na noite desta terça-feira (21), em uma residência localizada na Rua Novo Horizonte, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco. Durante a ação da Rondas Ostensivas Táticas Móvel (ROTAM), os policiais apreenderam uma escopeta calibre .38 com uma munição, aproximadamente 70 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia informando que vários indivíduos estariam consumindo entorpecentes, comercializando drogas e exibindo uma arma de fogo para intimidar moradores da região. A denúncia também apontava que um dos suspeitos possuía um mandado de prisão em aberto.

Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram diversos homens que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir, arremessando objetos para o interior do terreno e buscando escapar pelo segundo pavimento da residência e por um terreno baldio nos fundos do imóvel.

De acordo com a PM, mesmo com a pouca iluminação do local, os militares identificaram que Jamisson portava uma arma de fogo durante a fuga. Ainda segundo a corporação, ao tentar subir no telhado da residência, o suspeito permaneceu com a arma em mãos e, mesmo após receber ordem para soltá-la, teria feito menção de apontá-la em direção aos policiais. Diante da situação considerada de iminente ameaça, um dos militares efetuou um único disparo para cessar a agressão.

Jamisson foi atingido e caiu na área de serviço da residência. Os próprios policiais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico Dr. Everson realizou o atendimento inicial no local e encaminhou o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saude considerado estavel.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram aproximadamente 70 gramas de maconha e uma balança de precisão, materiais utilizados no tráfico de drogas. Segundo a ocorrência, o entorpecente havia sido arremessado por Adriano Pereira Garcias, que tentou escapar pelo telhado da residência, mas caiu durante a fuga, sofrendo escoriações e ferimentos no braço direito, costela esquerda, joelho esquerdo e na perna direita.

Ainda durante a ação, Elisson Vitor Soares Figueiredo foi abordado portando uma balança de precisão e um papelote de substância aparentando ser maconha.

Na identificação dos envolvidos, os policiais constataram que Marcos Vinicius Alves dos Santos possuía um mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente preso em cumprimento à ordem judicial.

Ainda segundo os moradores informaram que um quinto suspeito conseguiu fugir pelos fundos da residência, sendo visto correndo por uma rua próxima com uma arma de fogo nas mãos. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado.

Todos receberam voz de prião e foram encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o material apreendido, onde ficaram à disposição da Polícia Civil. Jamisson permaneceu sob escolta policial no Pronto-Socorro para receber atendimento médico.

O caso ficará sob investigação da Policia Civil.