Suspeito é preso com drogas em apartamento após denúncia anônima em Rio Branco

Suspeito afirmou que aguardava orientações para realizar a entrega dos entorpecentes/ Foto: ContilNet

Um homem foi preso por policiais militares suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, em um apartamento localizado na Rua Tupí Guarani, no bairro Vitória, na região do São Francisco, em Rio Branco. Além dos entorpecentes, um aparelho celular também foi apreendido e será submetido à análise da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em uma área considerada crítica pelo frequente registro de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas quando recebeu uma denúncia anônima. A informação indicava que um homem, identificado por estar usando uma camiseta de entregador, havia acabado de receber uma sacola de papel contendo entorpecentes em um dos apartamentos do imóvel.

Os militares seguiram até o endereço informado e, ao se aproximarem do apartamento indicado, visualizaram pela janela uma sacola com as mesmas características descritas pelo denunciante. Sobre uma mesa também foi observada uma pequena quantidade de substância com aparência semelhante à de entorpecente.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou que apenas aguardava o momento de entregar a droga para outra pessoa. No entanto, ele não revelou quem seria o destinatário do material.

Além das drogas, os policiais apreenderam o telefone celular do homem. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito demonstrou preocupação para que o aparelho não fosse acessado pelos militares. O equipamento foi encaminhado à Delegacia Especializada e poderá ser submetido à perícia, mediante autorização judicial, para auxiliar nas investigações.

O homem foi conduzido à Delegacia Especializada, onde ficou à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e adotará as medidas legais cabíveis.