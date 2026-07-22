ACM Neto evita unificar palanque presidencial e declara apoio a Caiado

A convenção também oficializou a chapa que disputará o governo da Bahia

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), oficializou nesta quarta-feira (22) sua candidatura ao governo da Bahia nas eleições deste ano. Ao ser questionado sobre a composição nacional do grupo para palanque presidencial, Neto disse que o foco está na disputa pelo governo da Bahia e que cada legenda da aliança terá autonomia para apoiar o pré-candidato que considerar mais adequado.

“A gente respeita a posição de cada um dos partidos que integram aqui na Bahia a nossa aliança. Cada um terá liberdade para fazer campanha para o seu pré-candidato à Presidência da República”, afirmou.

Apesar de defender liberdade para os aliados, ACM Neto declarou também que, pessoalmente, apoiará a pré-candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil). Segundo ele, a decisão é resultado da relação construída ao longo dos anos dentro do partido.

“A minha relação histórica, antiga, de amizade fraterna, de muitos e muitos anos com Ronaldo Caiado faz com que, naturalmente, eu esteja ao lado dele”.

Ao lado de Neto, o presidente do PL na Bahia, João Roma, reafirmou que seguirá apoiando o senador Flávio Bolsonaro, apontado como pré-candidato da legenda à Presidência da República em 2026. Roma destacou a ligação política construída durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o PL participará da campanha de ACM Neto na Bahia sem abrir mão do projeto nacional do partido.

“O PL chega de corpo e alma na campanha de ACM Neto, assim como Flávio… Estive com ele em Luís Eduardo Magalhães (interior da Bahia), e quero estar em muito mais agendas. Claramente estarei aqui defendendo o nome dele”, enfatizou.

A convenção também oficializou a chapa que disputará o governo da Bahia nas eleições de 2026. Além de ACM Neto como candidato ao Palácio de Ondina, o ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), foi confirmado como candidato a vice-governador.

Também foram homologadas as candidaturas ao Senado de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma, além dos nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia.

O evento reuniu lideranças dos partidos que integram a aliança formada pela federação União Progressista (União Brasil/PP), PL (Partido Liberal), Republicanos, Federação PSDB/Cidadania, Federação Solidariedade/PRD, Podemos e Novo.

“Mudança com Segurança”

Durante a convenção, ACM Neto apresentou o slogan da campanha: “Mudança com Segurança“. Segundo o candidato, a escolha busca transmitir duas mensagens.

A primeira faz referência ao cenário da segurança pública no estado. “É um dos maiores dramas vividos hoje pela Bahia. Existe um clamor da população por uma ação diferente no enfrentamento ao crime organizado e pela recuperação da sensação de segurança”, disse, criticando a gestão do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Já o segundo significado, segundo Neto, está relacionado à experiência administrativa. “A mudança não representa uma aventura nem um caminho incerto. Ela vem acompanhada da experiência de quem governou Salvador por oito anos e fui avaliado como melhor prefeito do Brasil. Acredito estar preparado para administrar o estado”, declarou.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Alan.

Conteúdo Original / Fonte: Alan