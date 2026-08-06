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Alan celebra Revolução Acreana ao lado da população no Bairro Seis de Agosto

Agenda começou cedo, com visitas ao comércio e aos moradores do bairro

Por Redação ContilNetAtualizado
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Alan celebra Revolução Acreana ao lado da população no Bairro Seis de Agosto
Alan lembrou que a Revolução Acreana representa a coragem e a determinação de um povo que lutou para integrar o Acre ao Brasil. — Foto: Assessoria

O senador Alan Rick (Republicanos), candidato ao Governo do Acre, participou nesta quinta-feira (6) das comemorações pelos 124 anos da Revolução Acreana e pelos 122 anos do Bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

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A agenda começou cedo, com visitas ao comércio e aos moradores do bairro, onde Alan conversou com trabalhadores, ouviu demandas da população e recebeu manifestações de carinho durante todo o percurso.

Na sequência, o senador participou da programação oficial das comemorações, acompanhando o tradicional desfile cívico realizado no Bairro Seis de Agosto, um dos mais simbólicos da capital acreana.

Ao destacar a importância da data, Alan lembrou que a Revolução Acreana representa a coragem e a determinação de um povo que lutou para integrar o Acre ao Brasil e construir a história do estado.

“É uma data que também tem um significado especial para a minha família. Meu avô foi soldado da borracha e, assim como milhares de brasileiros, ajudou a construir a história e o desenvolvimento desta terra. Estar aqui, ao lado do povo do Bairro Seis de Agosto, é motivo de muito orgulho e reforça o compromisso de honrar a nossa história trabalhando por quem acredita no Acre”, afirmou.

Também acompanharam a programação a pré-candidata ao Senado Mara Rocha, o senador Sérgio Petecão, a pré-candidata a deputada federal Vanda Milani, o pré-candidato a deputado federal Rizo Araújo, o pré-candidato a deputado estadual Oséias Silva, os deputados estaduais Whendy Lima e Tadeu Hassem e os vereadores Eber Machado e Samir Bestene. O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, também participou da cerimônia oficial.

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