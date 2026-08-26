O candidato ao governo do Acre Alan Rick (Republicanos) participou, nesta quarta-feira (26), do 1º Encontro do Grupo L&G, realizado no espaço Gran Reserva, em Rio Branco. O evento reuniu empresários e empreendedores do estado.

Durante o encontro, Alan Rick conversou com participantes e apresentou ações desenvolvidas durante seu mandato no Senado relacionadas ao setor produtivo.

Segundo o candidato, a reunião também serviu para ouvir empresários e conhecer demandas enfrentadas por quem empreende no Acre.

“Primeiro pude compartilhar com eles algumas das conquistas do nosso mandato, do nosso trabalho como senador em favor do setor produtivo brasileiro, não só do Acre, mas do Brasil. Os nossos projetos de lei, os nossos relatórios, a nossa atuação em várias áreas que são sensíveis para o setor produtivo. Poder testemunhar disso, falar com eles, foi muito importante”, afirmou.

Ao falar sobre suas propostas para o governo, Alan defendeu uma maior aproximação entre o poder público e o setor empresarial. Entre os pontos mencionados estão segurança jurídica, previsibilidade para investimentos e melhorias na infraestrutura rodoviária.

Segundo o candidato, as condições das estradas estaduais estão entre as preocupações apresentadas pelo setor produtivo, principalmente pelos impactos no transporte e no escoamento da produção.

“Nosso governo será parceiro de verdade do setor produtivo acreano. Um governo que dará previsibilidade, segurança jurídica e vai atuar para que as nossas estradas estaduais tenham a devida qualidade para evitar quebras e perdas que tanto afligem o produtor e os empresários que transitam pelas nossas estradas”, declarou.

Alan Rick também citou a BR-364 e afirmou que pretende acompanhar de forma permanente as obras de reconstrução da rodovia, considerada uma das principais ligações terrestres do estado.

“Nosso governo será um governo parceiro de verdade do setor produtivo acreano. Um governo que dará previsibilidade, segurança jurídica. Um governo que vai atuar para que as nossas estradas estaduais tenham a devida qualidade para evitar as quebras, perdas que tanto afligem o produtor, os nossos empresários que transitam pelas nossas estradas, compromisso de acompanhar permanentemente a reconstrução da BR-364”, completou.