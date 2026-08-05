Alan destacou que a escolha de Ricardo representa a união entre experiência na gestão pública e privada

O evento reuniu o prefeito Zequinha Lima, vereadores, candidatos e apoiadores | Foto: ContilNet

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (União Brasil), participou nesta terça-feira (4), em Cruzeiro do Sul, de um encontro com lideranças políticas da região do Juruá para apresentar oficialmente o empresário Ricardo Leite como candidato a vice-governador em sua chapa. O evento reuniu o prefeito Zequinha Lima, vereadores, candidatos e apoiadores.

Durante o encontro, Alan Rick destacou que a escolha de Ricardo Leite representa a união entre experiência na gestão pública e privada.

“O Rico é um amigo de muitos anos. É um político honrado, sério. Essa parceria da gestão dele na iniciativa privada com a nossa experiência na vida pública vai dar muito certo. Queremos um Acre desenvolvido, aproveitando o potencial do agronegócio, da floresta em pé e do comércio exterior”, afirmou.

O candidato também ressaltou que seu plano de governo foi construído ouvindo a população durante o projeto Fala Acre.

“O plano de governo não pode ser feito apenas dentro de uma sala. Ele precisa ir ao encontro da população. Foi ouvindo os acreanos que construímos esse projeto”, disse.

Questionado sobre uma pesquisa eleitoral divulgada recentemente, Alan Rick afirmou respeitar todos os levantamentos, mas criticou a metodologia utilizada.

“Eu respeito todas as pesquisas, mas essa metodologia baseada em redes sociais é muito diferente das pesquisas presenciais, feitas nas casas das pessoas. Pesquisa, para mim, é o pesquisador conversando diretamente com o eleitor”, declarou.

O candidato a vice-governador, Ricardo Leite, disse que aceitou o convite por acreditar no projeto liderado por Alan Rick e destacou sua trajetória empresarial no Acre.

“Nunca fui candidato a nada. Sempre atuei na iniciativa privada. Nossa família gera mais de dois mil empregos diretos no Acre e agora quero ajudar o estado também na gestão pública. Estou com o coração cheio de alegria e vontade de contribuir ainda mais com o desenvolvimento do Acre”, afirmou.

Ricardo também destacou que pretende levar para o governo a experiência adquirida no setor privado.

“Muito mais difícil do que conseguir recursos é executá-los corretamente. Queremos fazer uma gestão séria, responsável e eficiente, utilizando bem o dinheiro público”, disse.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, afirmou que o encontro fortalece a candidatura de Alan Rick na região do Juruá e marca o início de uma nova fase da campanha.

“Esse é um momento de apresentar oficialmente nosso candidato a vice-governador às lideranças da região. Temos uma chapa forte e a condição de vencer essa eleição. A força popular está aqui e é através dela que vamos avançar”, destacou.

Segundo Alan Rick, a campanha seguirá percorrendo os municípios acreanos para apresentar as propostas do plano de governo e fortalecer a candidatura junto à população.