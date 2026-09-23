Durante a agenda, o candidato deverá apresentar propostas e falar sobre os principais pontos de sua campanha ao Governo

A passagem por Sena Madureira faz parte da agenda de campanha de Alan Rick nesta quarta | Foto: Ascom

O senador e candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), cumpre agenda de campanha nesta quarta-feira (23) em Sena Madureira. A programação inclui uma carreata pelas ruas da cidade, reunindo apoiadores e lideranças políticas que acompanham a campanha do candidato.

Na sequência, Alan Rick participa de um comício na rua Siqueira Campos, no centro de Sena Madureira. O evento contará com a presença de lideranças políticas do município, apoiadores e integrantes da campanha.

Durante a agenda, o candidato deverá apresentar propostas e falar sobre os principais pontos de sua campanha ao Governo do Acre, além de reforçar compromissos com a população do município e da região do Vale do Purus.

A passagem por Sena Madureira faz parte da agenda de campanha de Alan Rick nesta quarta-feira, com atividades voltadas à mobilização de apoiadores e ao contato direto com o eleitorado.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet