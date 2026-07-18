Alan Rick destaca a força do povo no lançamento da pré-candidatura de Petecão

Alan Rick discursou na Tenda Amarela/Foto: Assessoria

A Tenda Amarela ficou lotada na noite de sexta-feira (17), durante o lançamento da pré-candidatura à reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD). Em seu discurso, o senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao Governo do Estado, defendeu a união das lideranças e afirmou que a participação popular será decisiva para construir um Acre melhor.

“Com a força do povo, seguimos acreditando no Acre”, disse.

Ao iniciar seu discurso, Alan afirmou que o Acre vive um momento decisivo e que é preciso enfrentar os problemas históricos do estado.

“Nós temos a chance de mudar a história do Acre. Eu acho que nenhum de nós está satisfeito com o que está acontecendo. Quem ama esta terra sabe que o nosso povo merece muito mais.”

Alan Rick destacou que percorre constantemente os municípios acreanos e que o contato direto com a população permite conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias.

“A gente anda no meio do povo. Onde vou encontro o Petecão. A gente gosta das pessoas e sabe o que o povo sofre. O poder não subiu à nossa cabeça. Muitas vezes estamos longe da família, mas estamos servindo ao nosso povo.”

Durante o pronunciamento, Alan também citou desafios enfrentados pelo estado, como denúncias de irregularidades envolvendo recursos da educação, problemas no transporte escolar e a situação de Sena Madureira após a queda da ponte. Em outro momento do discurso, recorreu a um dos versos do Hino Acreano para reforçar a disposição de enfrentar os desafios do estado.

“Vamos lutar com a mesma energia, sem recuar, sem cair e sem temer.”

Anfitrião do evento, Sérgio Petecão explicou como tomou a decisão de caminhar ao lado de Alan Rick, destacando a confiança construída a partir da atuação do parlamentar em favor do estado.

“Decidi caminhar ao lado do Alan Rick porque confio no trabalho que ele tem realizado e no compromisso que demonstra com o Acre.”

Ao encerrar sua participação, Alan Rick convidou os presentes para a convenção marcada para o próximo dia 25, no Sesc Bosque, quando serão oficializadas as candidaturas da aliança para as eleições deste ano.

O evento contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos, pré-candidatos a deputado estadual e federal, representantes de movimentos comunitários, sindicatos, lideranças culturais e apoiadores de diversos municípios acreanos.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria