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Alan Rick participa de sabatina e diz estar “com o coração cheio de alegria”

Alan Rick celebrou o espaço de diálogo e fez questão de elogiar a atuação dos profissionais de imprensa que conduzem o confronto de ideias

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Alan Rick participa de sabatina e diz estar “com o coração cheio de alegria”
Alan Rick durante entrevista/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao governo do Acre Alan Rick (Republicanos) chegou à sede da TV Rio Branco na noite desta terça-feira (25) para participar de uma sabatina com os candidatos ao governo.

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Animado com o momento da campanha, o candidato foi recebido por apoiadores que realizavam um bandeiraço na frente da emissora.

Confira: ContilNet transmite sabatina com candidatos ao Governo; assista aqui

Alan Rick/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Em declaração na chegada aos estúdios, Alan Rick celebrou o espaço de diálogo e fez questão de elogiar a atuação dos profissionais de imprensa que conduzem o confronto de ideias.

Candidato ao governo/Foto: Juan Diaz, ContilNet

“Feliz da vida, pronto. Ouvir também os nossos entrevistadores, são craques da televisão e do jornalismo acreano, o coração cheio de alegria. Vamos dar o recado para o nosso público. Valeu. Obrigado”, afirmou o candidato.

A sabatina promovida pela TV Rio Branco, com cobertura e participação na bancada do jornalismo local, é transmitida pelo canal 8.1.

Veja o vídeo:

 

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