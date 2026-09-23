Ao lado de Nicolau, Júnior Betão reúne apoiadores e lota Assincra

O candidato a deputado federal Júnior Betão (PL) reuniu apoiadores na noite desta terça-feira (22), durante uma agenda de campanha realizada na sede da Associação dos Servidores do Incra (Assincra), em Rio Branco.

O encontro contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), candidato à reeleição para deputado estadual. A presença do parlamentar marcou a agenda conjunta entre os dois candidatos, que conversaram com apoiadores durante o evento.

A sede da Assincra ficou lotada durante a reunião, que reuniu eleitores, apoiadores e integrantes dos grupos políticos ligados às candidaturas.

Júnior Betão disputa uma das oito vagas do Acre na Câmara dos Deputados pelo PL. Ele é filho do empresário conhecido como Betão, figura tradicional do meio empresarial acreano e um dos principais nomes da pecuária do estado.

A campanha de Betão tem buscado ampliar a presença do candidato em agendas com apoiadores na capital e no interior do estado.