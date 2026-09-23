Declaração sobre auditoria em contratos públicos marcou discurso na reta final de campanha

Candidato ao governo Alan Rick reúne apoiadores no bairro João Eduardo II, em Rio Branco/Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) participou, nesta terça-feira, 22, de uma reunião com apoiadores do candidato a deputado estadual Zé Lopes (Republicanos), no bairro João Eduardo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. O deputado estadual Luiz Gonzaga (Republicanos) também participou do encontro.

Ao falar à comunidade, Alan lembrou o trabalho realizado na Baixada, citando o asfaltamento de ruas, obras de drenagem urbana e o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). “Todo mundo sabe do meu carinho aqui pela Baixada, por tudo que nós já fizemos”, afirmou. “E nós vamos fazer muita coisa boa aqui.”

O candidato apresentou prioridades para o governo, entre elas ações de saneamento, melhoria da saúde pública, regionalização dos serviços e educação de mais qualidade. “O Acre precisa de um governo que tenha planejamento. O nosso plano de governo está organizado. É claro, não é fácil, mas não é impossível”, declarou.

Alan também falou sobre a fiscalização dos contratos públicos. “Vou auditar tudo”, afirmou. Segundo o candidato, contratos com fraudes, superfaturamento ou indícios de corrupção serão cancelados, com a adoção das medidas cabíveis.

Na reta final da campanha, Alan pediu apoio para o projeto de mudança que defende para o Acre. “Eu quero muito ajudar o meu estado. O Acre quer uma mudança para melhor, de um governo que ofereça uma esperança. A palavra é esperança”, concluiu.