28/08/2026
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Ao lado do prefeito Rodrigo Damasceno, Mailza mobiliza apoiadores e reforça campanha em Tarauacá

Recepção com carreata e encontro com lideranças demonstram a presença política da candidata à reeleição em um dos principais municípios do interior do Acre

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Ao lado do prefeito Rodrigo Damasceno, Mailza mobiliza apoiadores e reforça campanha em Tarauacá
Mailza foi recebida com carreata ao desembarcar em Tarauacá nesta sexta-feira (28), dando início à agenda de campanha no município/Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição Mailza ampliou, nesta sexta-feira (28), a mobilização de sua campanha no interior do Acre ao desembarcar em Tarauacá acompanhada por uma carreata e ser recebida pelo prefeito Rodrigo Damasceno, lideranças políticas e apoiadores. A agenda demonstrou a articulação da candidata no município e reuniu diferentes forças locais em torno do projeto de continuidade do governo.

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Após percorrer as ruas da cidade, Mailza seguiu para o escritório de campanha, que funcionará como ponto de mobilização e diálogo com os eleitores durante a disputa. O encontro reuniu autoridades municipais, representantes de diferentes segmentos da sociedade e moradores de Tarauacá.

A candidata à reeleição percorreu as ruas de Tarauacá acompanhada por apoiadores e lideranças políticas locais/Foto: Ascom

“Chegar a Tarauacá e ser recebida dessa forma, com uma carreata cheia de carinho, alegria e esperança, toca muito o meu coração. Este escritório é mais do que um espaço de campanha, é um lugar para estarmos juntos, ouvirmos as pessoas e construirmos, lado a lado, um Acre cada vez melhor. Quero agradecer a cada apoiador, às lideranças e a toda a população de Tarauacá por esse acolhimento. Seguimos juntos, com fé, trabalho e compromisso com o nosso povo”, afirmou Mailza.

Ao declarar apoio à reeleição da governadora, Rodrigo Damasceno destacou o perfil de liderança da candidata e afirmou que trabalhará para fortalecer sua votação no município.

O escritório de campanha foi inaugurado como ponto de mobilização e diálogo com eleitores e apoiadores de Tarauacá/Foto: Ascom

“Eu vejo na senhora a característica de uma mulher determinada, e precisamos de pessoas assim. No que depender de nós, de Tarauacá, a senhora estará eleita”, declarou o prefeito.

O secretário municipal de Assistência Social, Antônio Araújo, ressaltou a trajetória de Mailza na área e seu trabalho voltado à população em situação de vulnerabilidade.

Lideranças políticas e representantes de diferentes segmentos participaram do encontro com a candidata/Foto: Ascom

“Ela tem uma experiência que pode contribuir muito para tirar os municípios de situações de vulnerabilidade social. Quando foi senadora, Mailza já demonstrava esse olhar para o mercado de trabalho, a geração de emprego e renda e a segurança alimentar, garantindo melhores condições de alimentação para a população. Com a reeleição, acredito que ela poderá ampliar esse trabalho e contribuir ainda mais para a transformação social do nosso estado”, disse.

Mailza destacou a importância da união com a população e das lideranças locais durante o encontro em Tarauacá/Foto: Ascom

A passagem por Tarauacá integra a estratégia de aproximação da candidata com os municípios e de fortalecimento de sua base política no interior. Ainda na cidade, Mailza participa da Marcha para Jesus e da ExpoTarauacá.

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