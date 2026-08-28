Recepção com carreata e encontro com lideranças demonstram a presença política da candidata à reeleição em um dos principais municípios do interior do Acre

Mailza foi recebida com carreata ao desembarcar em Tarauacá nesta sexta-feira (28), dando início à agenda de campanha no município/Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição Mailza ampliou, nesta sexta-feira (28), a mobilização de sua campanha no interior do Acre ao desembarcar em Tarauacá acompanhada por uma carreata e ser recebida pelo prefeito Rodrigo Damasceno, lideranças políticas e apoiadores. A agenda demonstrou a articulação da candidata no município e reuniu diferentes forças locais em torno do projeto de continuidade do governo.

Após percorrer as ruas da cidade, Mailza seguiu para o escritório de campanha, que funcionará como ponto de mobilização e diálogo com os eleitores durante a disputa. O encontro reuniu autoridades municipais, representantes de diferentes segmentos da sociedade e moradores de Tarauacá.

“Chegar a Tarauacá e ser recebida dessa forma, com uma carreata cheia de carinho, alegria e esperança, toca muito o meu coração. Este escritório é mais do que um espaço de campanha, é um lugar para estarmos juntos, ouvirmos as pessoas e construirmos, lado a lado, um Acre cada vez melhor. Quero agradecer a cada apoiador, às lideranças e a toda a população de Tarauacá por esse acolhimento. Seguimos juntos, com fé, trabalho e compromisso com o nosso povo”, afirmou Mailza.

Ao declarar apoio à reeleição da governadora, Rodrigo Damasceno destacou o perfil de liderança da candidata e afirmou que trabalhará para fortalecer sua votação no município.

“Eu vejo na senhora a característica de uma mulher determinada, e precisamos de pessoas assim. No que depender de nós, de Tarauacá, a senhora estará eleita”, declarou o prefeito.

O secretário municipal de Assistência Social, Antônio Araújo, ressaltou a trajetória de Mailza na área e seu trabalho voltado à população em situação de vulnerabilidade.

“Ela tem uma experiência que pode contribuir muito para tirar os municípios de situações de vulnerabilidade social. Quando foi senadora, Mailza já demonstrava esse olhar para o mercado de trabalho, a geração de emprego e renda e a segurança alimentar, garantindo melhores condições de alimentação para a população. Com a reeleição, acredito que ela poderá ampliar esse trabalho e contribuir ainda mais para a transformação social do nosso estado”, disse.

A passagem por Tarauacá integra a estratégia de aproximação da candidata com os municípios e de fortalecimento de sua base política no interior. Ainda na cidade, Mailza participa da Marcha para Jesus e da ExpoTarauacá.