27/08/2026
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Bittar apresenta plano de R$ 120 milhões para maior programa habitacional do Acre

Não seria a primeira vez que o parlamentar destina recursos para moradia popular no Acre

Por Redação ContilNet
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Bittar apresenta plano de R$ 120 milhões para maior programa habitacional do Acre
Márcio Bittar/Foto: Ascom

O senador e candidato à reeleição Marcio Bittar (PL) divulgou sua proposta para o que classificou como o maior programa de habitação popular já planejado para o Acre: R$ 40 milhões por ano, durante três anos, somando R$ 120 milhões em emenda de bancada impositiva, com o apoio da governadora e também candidata Mailza Assis (PP).

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O anúncio veio nesta quarta-feira, 26, em Rio Branco, durante os lançamentos das candidaturas de José Adriano (federal) e de Manoel Moraes (estadual), ambos pelo partido Progressistas, que integra o grupo Avança Acre. Nos dois eventos, Bittar cobrou disciplina da futura bancada federal na aplicação das emendas.

“Nós criamos, no governo do Jair Bolsonaro, a emenda de bancada impositiva. Mas se cada parlamentar ficar picotando um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, não fica nada de concreto no Acre. É importante que a bancada federal eleita organize melhor essas emendas”, afirmou o senador.

Sobre o compromisso com a habitação: “Passada a eleição, vamos ter o compromisso de indicar, por três anos seguidos, R$ 40 milhões para fazer R$ 120 milhões no maior programa de habitação popular. Isso não é promessa vazia, a emenda existe, ela é impositiva, é obrigatória por lei, mas a bancada tem que agir em sintonia com as grandes prioridades do Acre”.

Não seria a primeira vez que o parlamentar destina recursos para moradia popular no Acre. Além das 31 casas populares já entregues em Senador Guiomard, Bittar tem emendas destinadas à construção de unidades habitacionais em Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, entre outras – histórico que apresenta como prova de continuidade de um trabalho já em execução.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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