Bittar chama Nicolau de ‘general’ e volta a falar que Flávio é candidato da chapa

Bittar participa do lançamento de Nicolau/Foto: ContilNet

O senador e candidato a reeleição, Márcio Bittar (PL), chegou ao evento de lançamento oficial da campanha de Nicolau Júnior, nesta quarta-feira (26), acompanhado da candidata ao governo, Mailza Assis (PP), e do candidato ao Senado, Gladson Camelí (PP).

Em entrevista coletiva a imprensa, Bittar agradeceu a parceria que tem com Nicolau, além de agradecer e parabenizar Mailza.

“O Nicolau é o general. Eu quero agradecer ao Nicolau e a Mailza. Me surpreende cada dia mais a capacidade, a qualidade, com calma, mas com firmeza, com perseverança. Meu parceiro e amigo na chapa de Senado, eu estou muito feliz com essa parceria. Estou muito animado com o governo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o que o Gladson fez e podemos fazer muito mais ainda”, disse.

Bittar destacou que, com a chapa eleita, poderão fazer mais pelo Acre.

“Nós podemos fazer o maior programa de habitação popular da história do Acre. A governadora, se Deus quiser, recém-eleita, reunirá a bancada federal para discutirmos. As emendas federais vão ser bem mais faladas, combinadas com as prioridades do nosso estado, essas e outras emendas”, afirmou.

O candidato finalizou ressaltando o apoio ao candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

“Claro, a chapa se completa com o Flávio Bolsonaro. Nós vamos ganhar eleição nacional. Vai ser o grande presente ao Brasil e ao povo do Acre”, afirmou.