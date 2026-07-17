Bocalom se equilibra em prancha e celebra aniversário de Kelen

Bocalom atravessou prancha sob olhar de Kelen/Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao Governo do Acre Tião Bocalom (PSDB) publicou, nesta quinta-feira (16), um vídeo descontraído ao lado da esposa, Kelen Bocalom, que comemora aniversário nesta data.

Nas imagens, Bocalom aparece tentando atravessar uma prancha estreita sobre a água, enquanto é filmado pela esposa. Ao perceber que o marido consegue manter o equilíbrio, Kelen reage com entusiasmo: “Olha que equilíbrio do meu marido! Ai, que orgulho desse homem!”.

Bocalom responde à provocação em tom bem-humorado. “Não estou velho ainda”, afirma enquanto continua caminhando cuidadosamente sobre a madeira. Em seguida, ele comemora o aniversário da esposa e brinca com o local escolhido para a celebração.

“Feliz aniversário! Na beira da praia! Está pensando que não estamos na beira da praia? Nós estamos na beira da praia. Vamos comemorar o aniversário aqui”, disse o pré-candidato.

Na legenda da publicação, Bocalom também deixou uma declaração para Kelen. “Entre os caminhos que nos levam ao nosso povo, todos os outros caminhos me levam a você, minha amada”, escreveu.

O registro foi compartilhado nas redes sociais do político e mostra um momento de descontração do casal durante uma passagem pelo interior do Acre.