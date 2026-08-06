Candidato ao Governo do Estado pelo PCB e o pré-candidato ao Senado pelo PT apresentam propostas para o desenvolvimento do Acre durante transmissão ao vivo

Eudo Raffael e Jorge Viana são os sabatinados desta quinta-feira/Foto: Reprodução

Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos aos cargos majoritários no pleito estadual, o portal ContilNet promove, nesta quinta-feira (6), a sabatina com mais dois nomes: Eudo Raffael, candidato ao Governo do Estado pelo PCB, e Jorge Viana, candidato ao Senado Federal pelo PT.

A iniciativa faz parte da cobertura especial do portal para proporcionar ao eleitorado do Acre a oportunidade de conhecer detalhadamente os planos de governo, diretrizes econômicas, projetos sociais e visões de desenvolvimento para o estado apresentados por cada um dos postulantes.

O candidato ao Governo do Acre pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Eudo Raffael, será o primeiro entrevistado da noite, às 20h.

Em seguida, o portal entrevista, às 21h, o ex-governador e ex-senador Jorge Viana, que concorre novamente a uma vaga no Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

A transmissão será realizada em tempo real pela página do ContilNet no YouTube e pelo canal 8.1, na TV Rio Branco.

Os leitores e eleitores poderão acompanhar a sabatina ao vivo e conferir os cortes e destaques dos melhores momentos logo após o encerramento das entrevistas no portal de notícias.