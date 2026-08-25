Cinco candidatos ao Governo do Acre nas eleições de 2026 participam, nesta terça-feira (25), de uma sabatina promovida pela TV Rio Branco. O encontro começa às 21h e terá participação do ContilNet na bancada de jornalistas.
Participam da sabatina Dr. Thor Dantas, Tião Bocalom, Alan Rick, Mailza Assis e Eudo Raffael. O programa terá como foco os planos de governo, prioridades e metas administrativas apresentados pelos candidatos.
As perguntas serão elaboradas pelos jornalistas e não foram divulgadas previamente às campanhas. Entre os temas que poderão ser abordados estão Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Meio Ambiente e Responsabilidade Fiscal.
Representando o ContilNet, o jornalista Everton Damasceno participa da bancada ao lado de Antônio Muniz, da TV Rio Branco/O Rio Branco; Evandro Cordeiro, do AcreNews; Gina Menezes, da Folha do Acre; e Marcela Jansen, da Rádio Cidade FM 107.1.
Os candidatos também deverão responder a questionamentos sobre a viabilidade, os custos e as fontes de recursos para a execução das propostas apresentadas durante a campanha.
A ordem de participação no primeiro bloco, definida por sorteio, será Dr. Thor Dantas, Tião Bocalom, Alan Rick, Mailza Assis e Eudo Raffael. Para as considerações finais, a sequência será Dr. Thor Dantas, Mailza Assis, Tião Bocalom, Alan Rick e Eudo Raffael.
A sabatina será transmitida pela TV Rio Branco, no canal 8.1, pela Rádio Cidade FM 107.1 e pelo canal da emissora no YouTube, a partir das 21h.
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