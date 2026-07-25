“É um projeto para transformar o Acre”, diz Rico Leite ao aceitar ser vice de Alan

“Foi uma honra, um orgulho. É um projeto para transformar o Acre", diz o empresário

Foto: Sophia Sobralino/ContilNet

Recém-anunciado como candidato a vice-governador na chapa do senador Alan Rick (Republicanos), o empresário Rico Leite afirmou que aceitou o convite por acreditar em um projeto de transformação para o Acre e defendeu uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para impulsionar o desenvolvimento do estado.

Em entrevista ao ContilNet, logo após ter o nome oficializado durante a convenção da aliança, neste sábado (25), Rico classificou o convite como uma honra e disse estar motivado para disputar as eleições.

“Foi uma honra, um orgulho. É um projeto para transformar o Acre. O Acre precisa do poder público, mas também da iniciativa privada. É uma parceria para transformar o Acre, transformar a vida das pessoas e voltar a colocar um sorriso no rosto das crianças.”

O empresário afirmou que seguirá ao lado de Alan Rick durante toda a campanha e demonstrou confiança no projeto apresentado ao eleitorado.

“Estamos juntos nessa caminhada. Se Deus e o povo nos derem esse privilégio, sairemos vencedores. O Acre merece.”

Rico Leite foi anunciado como candidato a vice-governador apenas durante a convenção, encerrando as especulações sobre quem ocuparia a vaga na chapa. Nas últimas semanas, também eram cotadas para o posto a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e a ex-secretária Ana Paula Correia.

Ao apresentar o companheiro de chapa, Alan Rick destacou a experiência de Rico Leite como gestor e representante do setor produtivo acreano, afirmando que ele poderá contribuir para atrair investimentos, fortalecer a economia e ampliar a geração de empregos no estado.

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