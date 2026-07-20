Eduardo Bolsonaro afirma que ‘não haverá eleição em 2030’ se Flávio for derrotado

Ex-deputado criticou decisão do STF que suspendeu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias.

Relator Alexandre de Moraes enviou comunicado imediato ao TSE para travar registro de candidatura /Foto: Reprodução

Declaração do ex-deputado ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes suspender por 90 dias as visitas do senador ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que o país não terá eleições em 2030 caso o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja derrotado na disputa presidencial. A manifestação ocorreu em publicação nas redes sociais como reaçao a uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apuração do portal CONGRESSO EM FOCO, o desabafo do ex-parlamentar critica diretamente a condução política e as indicações para o Judiciário:

“Não haverá eleição em 2030, exceto se elegermos Flávio Bolsonaro. É impensável haver um país com Lula consolidando o atual regime e ainda botando +4 juízes no STF”, escreveu Eduardo.

Decisão de Moraes e restrição de visitas

Conforme divulgado pelo CONGRESSO EM FOCO, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai pelo prazo de 90 dias.

A medida cautelar foi adotada após o senador ler uma carta escrita por Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Na avaliação do ministro, o ato pode configurar descumprimento das regras da prisão domiciliar do ex-presidente, que proíbem a veiculação de mensagens externas de forma direta ou por intermediários.

Moraes também deu prazo para que a defesa do ex-presidente apresente esclarecimentos sobre o episódio.

O que Eduardo Bolsonaro declarou sobre a eleição de 2030?

O ex-deputado afirmou que “não haverá eleição em 2030” se Flávio Bolsonaro não vencer a disputa presidencial, criticando o cenário político e futuras indicações ao STF.

Por que Alexandre de Moraes suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro?

O ministro entendeu que a transmissão ao vivo em que Flávio leu uma carta atribuída ao pai pode ter violado as restrições da prisão domiciliar, que proíbem o ex-presidente de se comunicar por redes sociais diretamente ou por terceiros.

Qual foi o prazo estabelecido para a suspensão das visitas?

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das visitas pelo período de 90 dias.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet