Eduardo Bolsonaro afirma que ‘não haverá eleição em 2030’ se Flávio for derrotado

Declaração do ex-deputado ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes suspender por 90 dias as visitas do senador ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que o país não terá eleições em 2030 caso o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja derrotado na disputa presidencial. A manifestação ocorreu em publicação nas redes sociais como reaçao a uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo apuração do portal CONGRESSO EM FOCO, o desabafo do ex-parlamentar critica diretamente a condução política e as indicações para o Judiciário:
“Não haverá eleição em 2030, exceto se elegermos Flávio Bolsonaro. É impensável haver um país com Lula consolidando o atual regime e ainda botando +4 juízes no STF”, escreveu Eduardo.
Decisão de Moraes e restrição de visitas
Conforme divulgado pelo CONGRESSO EM FOCO, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai pelo prazo de 90 dias.
A medida cautelar foi adotada após o senador ler uma carta escrita por Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.
Na avaliação do ministro, o ato pode configurar descumprimento das regras da prisão domiciliar do ex-presidente, que proíbem a veiculação de mensagens externas de forma direta ou por intermediários.
Moraes também deu prazo para que a defesa do ex-presidente apresente esclarecimentos sobre o episódio.
O que Eduardo Bolsonaro declarou sobre a eleição de 2030?
O ex-deputado afirmou que “não haverá eleição em 2030” se Flávio Bolsonaro não vencer a disputa presidencial, criticando o cenário político e futuras indicações ao STF.
Por que Alexandre de Moraes suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro?
O ministro entendeu que a transmissão ao vivo em que Flávio leu uma carta atribuída ao pai pode ter violado as restrições da prisão domiciliar, que proíbem o ex-presidente de se comunicar por redes sociais diretamente ou por terceiros.
Qual foi o prazo estabelecido para a suspensão das visitas?
O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das visitas pelo período de 90 dias.