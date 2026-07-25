Eduardo Ribeiro diz que chapa de Alan Rick vai mudar a realidade do Acre

O deputado estadual Eduardo Ribeiro (Republicanos) teve a candidatura à reeleição oficializada neste sábado (25), durante a convenção que homologou o nome do senador Alan Rick (Republicanos) como candidato ao Governo do Acre.
Em entrevista durante o evento, Ribeiro afirmou que a convenção marcou um momento de entusiasmo para o grupo político e destacou que a candidatura de Alan Rick representa um projeto de mudança para o estado.
“Estamos vivendo um momento contagiante. Depois de um dia de muito calor, essa chuva veio até para alegrar todo mundo. Estamos juntos com o senador Alan Rick nessa disputa pelo governo, porque queremos, de fato, mudar a realidade do Estado para melhor”, declarou.
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Além de oficializar a candidatura de Alan Rick ao Palácio Rio Branco, a convenção também homologou os nomes de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) para a disputa ao Senado, além dos candidatos proporcionais da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.
O evento reuniu lideranças políticas, filiados e apoiadores no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, e marcou o início oficial da campanha do grupo para as eleições de 2026.
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