Em balanço de 100 dias, Alysson diz que levou a prefeitura para os bairros

Bestene destacou que tem dado continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-prefeito Bocalom

Alysson diz que levou prefeitura para os bairros | Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, apresentou nesta terça-feira (28) um balanço dos primeiros 100 dias à frente da administração municipal e afirmou que a principal marca da gestão tem sido aproximar os serviços públicos das comunidades. A prestação de contas foi realizada no bairro Santa Cecília, que atualmente recebe obras do programa Prefeitura nas Ruas, com a presença de moradores da região.

Durante o evento, Bestene destacou que tem dado continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-prefeito Tião Bocalom e ressaltou que a gestão tem priorizado ouvir as lideranças comunitárias antes da execução das obras e serviços.

“Fizemos questão de estar aqui hoje fazendo essa primeira prestação de contas dos 100 dias da nossa gestão, com todas as secretarias integradas e imbuídas no propósito de aproximar as ações do município das comunidades”, afirmou.

Segundo o prefeito, o crescimento da capital ampliou os desafios da administração, o que exige planejamento e presença constante nos bairros.

“A gente sabe que o desafio da cidade de Rio Branco tem aumentado diante das várias comunidades que temos. Por isso, buscamos, por meio do Prefeitura nas Ruas, ouvir a população e executar aquilo que ela considera prioridade”, disse.

Ao fazer um balanço das ações desenvolvidas desde abril, Alysson destacou investimentos em infraestrutura, limpeza urbana, iluminação pública, saúde, educação, assistência social, abastecimento de água e desenvolvimento econômico. Ele enfatizou que boa parte das intervenções é financiada com recursos próprios do município.

“São recursos que vêm do contribuinte de Rio Branco e precisam retornar para as comunidades em forma de benefícios. É isso que temos buscado fazer, com responsabilidade e muito cuidado na aplicação desses recursos”, declarou.

O prefeito também ressaltou que a atuação da administração não se limita à área urbana. De acordo com ele, programas como Prefeitura no Campo e Prefeitura nos Ramais ampliaram os investimentos na zona rural, com recuperação de estradas vicinais e apoio aos produtores rurais.

Balanço dos primeiros 100 dias

Entre os principais resultados apresentados pela prefeitura estão a ampliação do programa Prefeitura nas Ruas, que realizou 59 intervenções em 27 bairros entre maio e junho, com mais de 12,5 quilômetros de vias pavimentadas e cerca de 62 mil metros quadrados de microrrevestimento asfáltico.

Na saúde, a gestão destacou a ampliação do atendimento nas unidades básicas, mais de 482 mil exames laboratoriais realizados, mutirões de ultrassonografia, o início de cirurgias eletivas pelo município e investimentos em reformas de unidades de saúde.

Na educação, foram entregues novos ônibus escolares, distribuídos kits de material escolar e uniformes, além da ampliação da Creche Gumercindo Bessa e da implantação do programa Mais Saber.

A prefeitura também apresentou avanços na assistência às famílias atingidas pelas enchentes, com a destinação de R$ 2 milhões ao Cartão do Bem, além de investimentos em abastecimento de água, revitalização de espaços públicos, limpeza urbana, segurança, cultura, esporte e mobilidade.

Ao encerrar a cerimônia, Alysson Bestene agradeceu o trabalho da imprensa e afirmou que a transparência é um dos compromissos da administração municipal.

“Uma gestão séria, honesta e transparente precisa prestar contas à população. A imprensa cumpre um papel fundamental ao levar essas informações para a sociedade”, concluiu.