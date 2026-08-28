Candidato afirma que ainda não pode ir às ruas, mas diz ter fé de que estará de volta em breve e pede que apoiadores levem seu nome pelo Acre

Em recuperação em Sena Madureira, Mazinho Serafim pediu aos apoiadores que levem seu nome enquanto ele ainda não pode voltar às ruas: “Sejam minhas pernas por onde eu ainda não posso chegar”/Foto: Reprodução

O candidato a deputado federal Mazinho Serafim, que está em Sena Madureira se recuperando de um problema de saúde, publicou uma mensagem nas redes sociais nesta quinta-feira (27) em que agradeceu o apoio recebido e pediu aos aliados que mantenham a mobilização de sua campanha enquanto ele permanece afastado das atividades de rua.

Segundo Mazinho, neste momento ele está em casa, seguindo os cuidados necessários para se recuperar, mas ainda não pode realizar a agenda que gostaria. “Ainda não posso estar nas ruas como eu gostaria, apertando a mão, visitando as casas e conversando olho no olho com cada um de vocês”, afirmou.

Diante da impossibilidade de participar presencialmente das atividades, o parlamentar convocou os apoiadores a ajudarem na divulgação de sua candidatura. “Nesse momento, eu preciso dos meus amigos de Sena e de todo o Acre: sejam minhas pernas por onde eu ainda não posso chegar”, disse.

Na publicação, o deputado afirmou ainda que espera retornar às ruas assim que estiver recuperado. “Tenho fé em Deus que muito em breve estarei de volta às ruas, junto de vocês, fazendo aquilo que eu mais gosto: estar perto do povo”, escreveu.

A publicação recebeu uma série de mensagens de apoio de eleitores e aliados. Entre os comentários, houve manifestações de pessoas que afirmaram que continuarão levando o nome de Mazinho durante o período de recuperação. “Por onde eu andar levarei seu nome, meu amigo”, escreveu um apoiador. Outra mensagem destacou: “Estamos levando o seu nome com muito orgulho e dedicação. A sua ausência é só por enquanto, porque a nossa caminhada continua firme”.

Ao final da mensagem, Mazinho agradeceu pelas orações, mensagens e demonstrações de carinho recebidas durante o período de recuperação e afirmou que pretende seguir contando com os apoiadores na caminhada eleitoral.

Veja o vídeo: