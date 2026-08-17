Senador Marcio Bittar participa da assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da Urap Cláudia Vitorino, no Segundo Distrito de Rio Branco/Foto: Ascom

Durante a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação da Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Drª Cláudia Vitorino, nesta segunda-feira, 17, o senador Marcio Bittar (PL) ressaltou a necessidade de melhorar a estrutura das unidades de saúde de Rio Branco. A unidade fica no bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital.

A ordem assinada é a primeira a sair do papel dentro de uma emenda de R$ 16 milhões destinada à reforma de postos de saúde em Rio Branco. “Só para a saúde do município, para ser executado diretamente pela Secretaria de Saúde, foram quase R$ 70 milhões ao longo do mandato. Essa emenda para a reforma dos postos de saúde são R$ 16 milhões”, afirmou Bittar durante a solenidade.

O senador destacou que os recursos destinados às unidades têm como objetivo modernizar a estrutura, ampliar a segurança, melhorar a acessibilidade e oferecer melhores condições de atendimento à população. Durante a solenidade, Bittar também relatou ter observado pessoalmente as condições da Urap antes do início da intervenção.

Bittar afirmou ainda que os R$ 16 milhões deverão permitir que a Prefeitura avance na reforma de diferentes postos de saúde da capital. “Essa emenda vai possibilitar que a prefeitura reforme todos os postos de saúde para poder atender, com um pouco mais de conforto, a população de todo o Segundo Distrito, além de toda Rio Branco”, disse.

Senador Marcio Bittar participa da assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da Urap Cláudia Vitorino, no Segundo Distrito de Rio Branco/Foto: Ascom

A discussão sobre saúde também foi relacionada pelo senador à necessidade de investimentos em saneamento básico, especialmente na ampliação do acesso à água tratada e à rede de esgoto. Em seu pronunciamento, Bittar classificou a falta de saneamento como um dos principais problemas ambientais e de saúde pública enfrentados pela região Norte.

“O maior problema ambiental do Norte do Brasil é a falta de saneamento básico. O Acre tem apenas 12% dos domicílios com esgoto. Isso é um flagelo. Isso é problema ambiental e é saúde também”, afirmou.

O senador também defendeu a busca por alternativas para ampliar os investimentos no setor e citou a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada. Segundo Bittar, o enfrentamento do déficit de saneamento exige investimentos de grande escala, que não poderiam depender apenas dos recursos disponíveis nos municípios e no governo estadual.

“Mais da metade das casas no Acre não tem água tratada. Isso não se resolve apenas com recurso da prefeitura ou com custeio do governo do Estado. Isso se resolve com parceria com o setor privado”, declarou.

No caso da URAP Cláudia Vitorino, o investimento previsto é de mais de R$ 1,25 milhão. A unidade será fechada temporariamente para a execução dos serviços, com previsão inicial de aproximadamente seis meses de obras. Durante o período, os usuários serão direcionados para outras unidades da região, que terão reforço nas equipes para absorver a demanda.

Durante a solenidade, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, explicou que a administração municipal aguardava a liberação dos recursos federais provenientes da emenda de Bittar para iniciar a intervenção. “Diante dessa liberação a gente dá ordem de serviço para iniciar as obras. Essa unidade é tradicional e histórica na região do Segundo Distrito e, com essa reforma, vamos entregar essa nova unidade para atender a nossa população que procura pelos serviços de saúde”, afirmou.

O evento contou com a presença das vereadoras Elzinha Mendonça e Lucilene Vale, dos vereadores Aiache e Joabe Lira, do deputado estadual André da Droga Vale, além de secretários municipais e lideranças do bairro. A reforma da URAP Cláudia Vitorino integra uma agenda de investimentos que busca melhorar a estrutura da saúde e, paralelamente, enfrentar problemas de infraestrutura que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria