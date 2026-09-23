O contraste chama atenção principalmente porque o PSD está entre as legendas que receberam as maiores fatias do Fundo

Senador Sérgio Petecão/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A campanha do PSD no Acre chega à reta final com uma situação que chama atenção: enquanto o senador Sérgio Petecão recebeu R$ 2,8 milhões em recursos para sua candidatura ao Senado, os candidatos do partido à Assembleia Legislativa ainda aparecem sem repasses do Fundo Eleitoral na prestação de contas consultada.

O contraste chama atenção principalmente porque o PSD está entre as legendas que receberam as maiores fatias do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. Para 2026, o partido recebeu R$ 421 milhões em nível nacional.

No Acre, a legenda decidiu não montar chapa para deputado federal e concentrou sua nominata na disputa pela Assembleia Legislativa. A chapa reúne nomes conhecidos da política acreana, entre ex-prefeitos, ex-deputados e vereadores com atuação em diferentes regiões do Estado.

Mas, faltando menos de duas semanas para a eleição, o dinheiro do fundo ainda não aparece nas prestações de contas dos candidatos estaduais.

E aí está o ponto político da história

Enquanto Petecão concentra uma parcela expressiva dos recursos declarados, boa parte dos candidatos proporcionais do partido aparece fazendo campanha com doações de apoiadores ou colocando dinheiro do próprio bolso. Outros sequer registraram arrecadação até o momento.

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Não se trata, necessariamente, de uma irregularidade. Os partidos têm autonomia para definir os critérios de distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral entre suas candidaturas, dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Mas a diferença chama atenção porque o PSD montou uma chapa com nomes que, em tese, poderiam disputar espaço na Assembleia com estrutura eleitoral própria. Ainda assim, a fotografia financeira disponível mostra candidatos chegando à reta final sem recursos partidários registrados.

É o caso de Antonio Pedro, ex-deputado estadual, que declarou R$ 23,5 mil em doações de apoiadores. Bruna Fernandes colocou R$ 120 mil de recursos próprios na campanha.

Daniel Dorzila declarou R$ 5 mil em doações. Maycon Moreira, vereador de Sena Madureira, registrou R$ 12 mil em recursos próprios.

Outros candidatos aparecem com valores ainda menores. Joelso Pontes, ex-vereador, declarou R$ 10 mil de recursos próprios. Marilete Vitorino, ex-prefeita, colocou R$ 20 mil na própria campanha. Moisés Diniz recebeu R$ 10 mil em doações de apoiadores.

Yargo Rodrigues, por sua vez, declarou R$ 8,7 mil em doações.

E há uma lista extensa de candidatos que, na prestação de contas consultada, não registraram nenhum recurso: Elizabete Lima, Elter Nóbrega, Franciana Dantas, Jailson Amorim, Jozimildo, Jamyl Asfury, Jeferson Mendonça, Junior Tomaz, Leninha da Baixada, Lueli Fiesca, Paulo Ximenes e Wagner Felipe.

Do outro lado está Petecão, que recebeu R$ 2,8 milhões para a disputa pelo Senado

É importante separar as duas coisas. O fato de Petecão ter recebido recursos não significa, por si só, que esse dinheiro tenha sido retirado da campanha dos candidatos proporcionais. A distribuição do Fundo Eleitoral segue critérios partidários e não existe obrigação de divisão igualitária entre todos os candidatos.

Mas a escolha da direção do PSD produz um cenário político curioso: o partido colocou boa parte de sua estrutura financeira na candidatura majoritária enquanto os candidatos à Assembleia precisam fazer campanha com recursos próprios ou doações.

A questão agora é saber como essa estratégia vai funcionar na reta final

Porque, para os candidatos proporcionais, não basta estar na urna. É preciso conseguir chegar ao eleitor — e, em uma campanha cada vez mais dependente de comunicação, deslocamentos, material gráfico e estrutura de rua, dinheiro acaba sendo parte importante dessa equação.

Como que ficou a situação do chapa do PSD