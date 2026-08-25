Ele também criticou empresas de fora que, segundo ele, chegam ao Acre com o objetivo de obter lucro sem deixar riqueza suficiente para a população local

Candidato ao governo do Acre pelo PCB, Eudo Rafael/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao governo do Acre pelo PCB, Eudo Rafael, afirmou nesta terça-feira (25), durante a sabatina da TV Rio Branco, que pretende implementar uma nova política econômica no Estado e fortalecer a atuação do poder público em áreas como saúde, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável.

Ao projetar o cenário para 2030, Eudo defendeu um Estado mais presente na economia e voltado principalmente à população de baixa renda e aos trabalhadores.

“A gente vai ter um Estado a serviço da população, em especial da população carente e dos trabalhadores que constroem a riqueza desse Estado”, afirmou.

O candidato criticou o modelo econômico adotado por governos anteriores e afirmou que, apesar das privatizações, o Acre ainda possui capacidade de atuação estatal.

Segundo Eudo, atualmente o Estado estaria a serviço de grupos específicos. “Hoje o nosso Estado serve a pequenos grupos familiares. Hoje o nosso Estado serve de celeiro da corrupção nacional”, declarou.

Ele também criticou empresas de fora que, segundo ele, chegam ao Acre com o objetivo de obter lucro sem deixar riqueza suficiente para a população local.

“O que a gente precisa é que o povo acreano fique com essa riqueza”, afirmou.

Na área econômica, Eudo defendeu um plano de desenvolvimento baseado na floresta, na produção de energia limpa e no enfrentamento das mudanças climáticas. Ele citou ainda problemas recorrentes no Acre, como enchentes, secas e queimadas.

“A gente tenha condição de enfrentar os problemas reais da população”, disse.

Saúde

Na saúde, Eudo prometeu reduzir as filas nos hospitais até 2030 e defendeu a criação de uma “farmácia acreana”, com pesquisas voltadas à utilização de recursos da floresta na produção de medicamentos.

O candidato também propôs ampliar a parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para a formação de profissionais da saúde.

“A gente vai estar na metade do nosso programa para ter uma saúde propriamente do Acre, criando a farmácia acreana, que vai tirar fármacos da floresta”, afirmou.

Eudo também se posicionou contra a privatização de serviços de saúde e criticou o modelo de gestão adotado atualmente.

“A gente vai parar de privatizar a saúde, que é o que está acabando com ela”, declarou.

O candidato citou ainda sua atuação contra a privatização de hospitais e questionou melhorias no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Desde quando que o Pronto-Socorro melhorou? Cadê?”, questionou.

Mobilidade e transparência

Na mobilidade urbana, Eudo prometeu entregar, até 2030, um sistema considerado por ele eficiente e criticou a falta de transparência no transporte coletivo da capital.

“Para que a gente não tenha que ficar indo no Ministério Público pedir que abra a caixa-preta dos ônibus de Rio Branco”, afirmou.

Ao encerrar, o candidato defendeu maior transparência na utilização dos recursos públicos e disse que essa será uma das prioridades de seu projeto de governo.

“A gente quer ter clareza e transparência no dinheiro público”, concluiu.

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