Felipe Tchê encerra primeiro semestre de 2026 com 550 proposituras na Câmara Municipal

Foto: Reprodução

O vereador Felipe Tchê (PP), primeiro-secretário da Câmara Municipal de Rio Branco, encerrou o primeiro semestre de 2026 com um total de 550 proposituras protocoladas no Poder Legislativo municipal. O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (24), apresentou um balanço geral do desempenho do legislativo no primeiro semestre, e contabilizou a atuação do parlamentar, que também teve quatro projetos sancionados como lei e seis anteprojetos encaminhados ao Executivo Municipal.

Todas as proposituras visam melhorias e a elaboração de políticas públicas para infraestrutura, acessibilidade, educação e agricultura familiar, pautas que Felipe Tchê defende com prioridade desde o início do mandato. De acordo com a análise, a produção legislativa do vereador no período foi composta por 539 indicações, 4 projetos de lei ordinária, 6 requerimentos e 1 emenda. As indicações, que representam a maior parte do trabalho, foram as demandas diretas da população que o parlamentar encaminhou ao Executivo.

“Cada indicação, projeto ou requerimento atende a uma demanda real de quem está nos bairros. Encerramos o semestre com um volume expressivo porque entendemos que o mandato precisa estar perto das ruas, das famílias e das entidades”, afirmou Felipe Tchê.

Com a aprovação de quatro projetos de lei e o envio de seis anteprojetos à Prefeitura, o levantamento também evidenciou a relação institucional que o parlamentar mantém com o Executivo. Felipe Tchê ressaltou a importância da Câmara e Prefeitura trabalharem em conjunto para garantir a efetividade das proposituras e transformar propostas em políticas públicas concretas.

“Trabalhamos na elaboração de projetos que fortalecem áreas estratégicas, como educação, agricultura familiar e inclusão da pessoa com deficiência. A boa interlocução com a Prefeitura tem sido fundamental para tirar essas ideias do papel”, completou.

Para o segundo semestre, a expectativa é manter o mesmo ritmo. “Esse balanço é um retrato do nosso compromisso com Rio Branco. Seguiremos ouvindo a população, que é a nossa maior fonte de inspiração para legislar com responsabilidade e eficiência”, concluiu Felipe Tchê.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom