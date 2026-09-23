Figuras do PT, Binho, Aníbal e Angelim declaram apoio a Thor, Jorge e Lula

Três nomes conhecidos da esquerda acreana protagonizaram um diálogo descontraído sobre as eleições de 2026. O ex-governador Binho Marques, o ex-prefeito de Rio Branco Raimundo Angelim e o ex-senador Aníbal Diniz revelaram, em vídeo, que pretendem votar nos mesmos candidatos nas principais disputas deste ano: Lula para presidente, Thor Dantas para governador e Jorge Viana para senador.
A conversa foi conduzida pelo próprio Binho, que resolveu fazer uma espécie de entrevista improvisada com os dois antigos aliados políticos.
“Aí, moçada, eu tô aqui com o Aníbal, nosso ex-senador Aníbal, e aqui nosso querido ex-prefeito Angelim, e eu vou fazer uma entrevista aqui”, iniciou.
A primeira pergunta foi direcionada a Angelim. Binho quis saber como o ex-prefeito pretende votar nas eleições de outubro.
“Meu voto é Lula, Thor e Jorge Viana”, respondeu Angelim.
Na sequência, Binho fez a mesma pergunta a Aníbal Diniz. O ex-senador revelou exatamente a mesma escolha.
“Coincidentemente é o mesmo: Lula, Jorge e Thor”, afirmou Aníbal.
A brincadeira então se voltou contra o entrevistador. Aníbal perguntou a Binho Marques quais seriam os votos do ex-governador.
“Ah, eu vou votar… Não sei se vocês sabem, né? Mas eu vou votar no nosso querido amigo, companheiro do Acre, Lula, no Jorge Viana e no Thor”, respondeu Binho, arrancando risadas do grupo.