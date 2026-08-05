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Flavio Bolsonaro deve vir ao Acre para se reunir com indígenas do Juruá

Segundo o senador, a intenção é que Flávio desembarque diretamente no Vale do Juruá

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Flavio Bolsonaro deve vir ao Acre para se reunir com indígenas do Juruá
A intenção é que Flávio desembarque diretamente no Vale do Juruá | Foto: Evaristo Sá/AFP

O senador Márcio Bittar anunciou, nesta quarta-feira (5), que o senador Flávio Bolsonaro deve cumprir uma agenda no Acre durante a campanha eleitoral. Segundo ele, a principal atividade será uma reunião com lideranças indígenas da região do Juruá.

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O anúncio foi feito durante o encontro de grandes lideranças da chapa governista, em Rio Branco. De acordo com Bittar, a proposta já foi apresentada a Flávio, apontado pelo grupo como pré-candidato à Presidência da República.

“Nós passamos ao Flávio a ideia de uma agenda no Acre para ouvir lideranças indígenas, para ele filmar, gravar, para ouvir das lideranças indígenas que eles querem ponte, que eles querem estrada, que eles querem progresso, que eles querem o que nós queremos também”, afirmou.

Segundo o senador, a intenção é que Flávio desembarque diretamente no Vale do Juruá, sem passar por Rio Branco, para dialogar com indígenas da região e defender projetos de infraestrutura.

Bittar disse ainda que pretende que o senador reafirme um compromisso assumido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro relacionado à integração entre Brasil e Peru.

“Quero que o Flávio vá ao Juruá e diga, em nome do pai dele, sobre o documento que Bolsonaro assinou e a promessa que fez de recuperação da BR-364 e da continuidade da rodovia de Cruzeiro do Sul até Pucallpa, no Peru. O que não conseguiu cumprir, ele vai assumir conosco que vai cumprir”, declarou.

Ao encerrar a fala, Bittar também demonstrou confiança na vitória da chapa encabeçada pela governadora Mailza Assis e pela candidata a vice, Jéssica Sales.

“Nós vamos ganhar essa eleição. As pesquisas qualitativas já diziam isso. Nós vamos reeleger a nossa Mailza com a Jéssica para o governo do Estado”, afirmou.

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