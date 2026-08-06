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Gladson escolhe empresária para ser sua segunda suplente ao Senado

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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Gladson escolhe empresária para ser sua segunda suplente ao Senado

A empresária Débora Nunes teve seu nome selado para ocupar a vaga de segunda suplente na chapa encabeçada pelo pré-candidato ao Senado Federal, Gladson Cameli. A informação foi dada por pessoas próximas ao ex-governador em entrevista ao ContilNet.

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A composição majoritária do grupo já contava com a confirmação de Beatriz Cameli — viúva do ex-governador Orleir Cameli — na primeira suplência, indicação anunciada pelo próprio Gladson ao valorizar o legado histórico e familiar da ex-primeira-dama.

Com a escolha de Débora, o desenho da chapa ganha reforço do setor produtivo. Casada com o empresário Mateus Almeida, com quem comanda empreendimentos nos ramos do varejo e da construção civil no Acre, a nova integrante agrega representatividade do empresariado local e atuação em causas sociais.

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