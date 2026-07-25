Grupo de capoeira agita o início da convenção de Alan Rick em Rio Branco

A apresentação cultural deu o tom de festividade ao evento. — Foto: Sophia Sobralino

A abertura da convenção do Republicanos, realizada no Ginásio do Sesc na tarde deste sábado (25), ganhou ritmo e energia com a apresentação de um grupo de capoeira local.

Ao som do berimbau, atabaques e palmas, os capoeiristas animaram o público que já ocupava as arquibancadas e a quadra do espaço antes do início oficial dos discursos.

A apresentação cultural deu o tom de festividade ao evento, que oficializa a candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre, além do empresário Ricardo Leite como vice na chapa.

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Militantes e apoiadores acompanharam a roda com empolgação, registrando o momento com celulares e reforçando o clima do encontro partidário.

A convenção consolida uma aliança de seis legendas — Republicanos, Novo, PSD, Democracia Cristã, Avante e Democrata — e lança mais de 100 nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na Câmara dos Deputados, além de oficializar as candidaturas ao Senado de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (DC).