Habitação popular ganha destaque em propostas de Bittar e Leonardo Melo

O senador Marcio Bittar (PL), candidato à reeleição, participou na noite desta quinta-feira (27) de uma reunião com o candidato a deputado federal Leonardo Melo (MDB), no Bairro da Paz, em Rio Branco. O encontro reuniu apoiadores e foi marcado por propostas voltadas à habitação popular, geração de empregos e investimentos para movimentar a economia acreana.

Durante a reunião, Leonardo defendeu que parte das emendas de bancada seja destinada à construção de moradias para famílias que mais precisam. Ao destacar a atuação de Bittar na área habitacional, o candidato afirmou que investimentos em habitação podem gerar empregos em toda a cadeia da construção civil.

“O Marcio Bittar foi homem para caramba. Eu conversei com ele e falei: ‘Marcio, você, como meu pai, fez muita habitação. A gente precisa investir em habitação, mas habitação para quem precisa”, afirmou Leonardo.

A defesa da habitação também remete à trajetória de Flaviano Melo, pai de Leonardo, que governou o Acre entre 1987 e 1990. Durante sua gestão, foram construídos conjuntos habitacionais como o Universitário II e III, Manoel Julião e Adalberto Sena, que passaram a integrar a estrutura urbana de Rio Branco.

Na sequência, Leonardo apresentou uma proposta de construção de 3 mil unidades habitacionais utilizando recursos das emendas de bancada. Segundo ele, considerando a geração de empregos direta e indireta provocada pelas obras, o projeto poderia representar cerca de 18 mil empregos e maior circulação de dinheiro na economia local.

Bittar, por sua vez, agradeceu a parceria com Leonardo e destacou sua relação de longa data com a família do candidato. “O que eu puder fazer para ajudar o filho do Flaviano, com quem convivi por anos, a dar continuidade ao legado que o pai construiu pelo Acre e levar essa história para a Câmara Federal, eu vou fazer”, disse.

Durante o encontro, o senador também voltou a destacar sua relação política com o ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu a importância de manter a lealdade política e reconhecer quem esteve ao seu lado em momentos decisivos: “O Bolsonaro escolheu um acreano, pela primeira vez na história, para ser o relator do orçamento do Brasil. Se eu deixar de falar da pessoa que me deu a mão, que ajudou muito o Acre através de mim, isso é correto? Claro que não”.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom