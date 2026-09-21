23/09/2026
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Irinéia Barbosa visita comunidades isoladas para ouvir moradores

A candidata percorreu áreas rurais e comunidades distantes para conhecer de perto os desafios enfrentados por famílias que vivem longe dos centros urbanos

Por Redação ContilNet
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Irinéia Barbosa visita comunidades isoladas para ouvir moradores
Até onde a política não chega: Irinéia Barbosa percorre comunidades distantes do Acre para ouvir moradores*

Há realidades do Acre que não cabem em uma reunião de gabinete, em um relatório ou em uma estatística. Para conhecê-las, é preciso chegar até onde as estradas levam e, em alguns casos, onde elas terminam.

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Foi com esse objetivo que Irinéia Barbosa esteve em comunidades e áreas rurais de Manoel Urbano, Bujari e Sena Madureira, em uma agenda de escuta e contato direto com moradores.

Durante as visitas, a candidata conversou com famílias, ouviu relatos sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia e conheceu de perto demandas relacionadas à infraestrutura, acesso a serviços públicos, produção rural, oportunidades de trabalho e geração de renda.

A proposta, segundo Irinéia, é fazer com que essas experiências ajudem a construir uma agenda política conectada às necessidades reais do interior.

“Tem coisas que a gente só entende quando está ali, diante das pessoas, ouvindo suas histórias e vendo a realidade com os próprios olhos. Eu não quero falar pelo interior sem antes ouvir quem vive nele. Quero conhecer, aprender e levar essas demandas para os espaços onde as decisões são tomadas”, afirmou.

A agenda também representa uma mudança de perspectiva sobre a forma de fazer política: sair dos grandes centros e buscar as comunidades que nem sempre conseguem fazer suas demandas chegarem às autoridades.

Para Irinéia, cada visita tem servido como aprendizado e como oportunidade para identificar problemas que precisam ser transformados em propostas concretas.

“Muitos candidatos acham perca de tempo eleitoral visitar comunidades isoladas e o interior, para mim tem sido grandioso, essas pessoas precisam serem ouvidas, ter acesso as oportunidades e participar das decisões que definem o futuro do nosso estado”, destacou.

As visitas a Manoel Urbano, Bujari e Sena Madureira integram uma série de agendas que Irinéia pretende realizar em diferentes regiões do Acre.

A pergunta que acompanha esse percurso é direta: o que as comunidades mais distantes do Acre precisam que Brasília ainda não está ouvindo?

A resposta, para Irinéia, começa justamente onde a política precisa estar mais presente: perto das pessoas.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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