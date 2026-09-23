Jack Amorim fala sobre inclusão e atuação de Ney na Câmara

Em encontro com pessoas com necessidades especiais, Jack Amorim promete cobrar atuação de Ney na Câmara Federal e fala sobre o apoio do marido com a deficiência auditiva dela

Pessoas com deficiência e familiares participaram de um encontro com Ney Amorim, candidato a deputado federal, e sua esposa, Jack Amorim. Os participantes foram ouvidos para que o candidato conhecesse suas dificuldades e as demandas que poderão orientar sua atuação caso seja eleito.

Jack contou que tem deficiência auditiva e é mãe de duas filhas com deficiência. Para ela, o tema faz parte da vida da família e terá atenção permanente. “Essa sempre vai ser a minha pauta e a pauta das nossas vidas”, afirmou.

Acostumada a atuar nos bastidores, Jack disse que pretende dedicar seu tempo à causa e cobrar de Ney ações durante o mandato.

“Quando é para cobrar, eu cobro”, declarou. Ela afirmou que seu compromisso é buscar melhorias para as pessoas com deficiência, seus filhos e suas famílias.

As eleições acontecem no próximo dia 04 de outubro, e Ney Amorim figura como um dos preferidos para candidato a deputado federal pelo Acre nestas eleições.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom