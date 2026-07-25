Jingle de Alan Rick é lançado com ritmo contagiante e dançarinas

Apresentação musical contou com performance ao vivo de um grupo de dançarinas

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A convenção do Republicanos na tarde deste sábado (25) ganhou tom de festa com o lançamento oficial do jingle da pré-campanha de Alan Rick ao Governo do Estado.

A apresentação musical contou com performance ao vivo de um grupo de dançarinas, que agitou a militância e o público presente nas arquibancadas do Ginásio do Sesc.

Com letra focada em mudança, esperança e identidade acreana, a música embalou o público aos gritos de apoio e palmas. O refrão ressalta a trajetória do senador e o slogan da campanha:

“Vem no time 10, a mudança já chegou! […] É gente da gente, acreano de verdade, nasceu aqui, sente o que a gente sente… Alan é do Acre, Alan é da nossa gente!”

A animação do público e a performance no palco marcaram um dos momentos mais vibrantes do evento, que oficializa a aliança de seis partidos (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata) e chancela a chapa majoritária liderada por Alan Rick e seu pré-candidato a vice, o empresário Ricardo Leite.