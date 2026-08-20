Jorge Viana e Thor reúnem jornalistas em café no Mercado do Bosque

Na manhã desta quinta-feira (20), o candidato ao Senado Jorge Viana (PT) e o candidato ao Governo do Estado Thor Dantas (PSB) reuniram jornalistas e comunicadores dos principais veículos do Acre para um café da manhã no tradicional Mercado do Bosque, na capital.

O encontro teve como objetivo principal promover uma conversa direta e descontraída com a imprensa local, momento em que os candidatos apresentaram suas percepções sobre a conjuntura política e os próximos passos das respectivas campanhas no estado.

Durante a atividade, Jorge Viana e Thor Dantas destacaram a importância da escuta ativa e do papel desempenhado pelos meios de comunicação no debate público.

A dinâmica permitiu que os profissionais de imprensa trocassem ideias, fizessem perguntas e ouvissem sobre o planejamento das ações de rua e propostas para o eleitorado acreano.

“Muito importante reunir vocês aqui porque considero que vocês dão o brilho para essa discussão política toda que é inevitável e nós já estamos fazendo, porque esse é um ano importante, em que as pessoas precisam tomar a melhor decisão que envolve o futuro do Acre”, disse Viana.

“Obrigado a vocês que são tão fundamentais para a garantia da democracia. Fizemos aqui uma análise qualificadíssima e importante para o processo. A política tem andado muito desqualificada e difícil de discutir, mas esse momento faz isso, nos dá mais chance de conversar e fazer projetar o futuro do Acre”, disse Thor Dantas.

Também estiveram presentes na agenda a candidata a vice-governadora Socorro Rodrigues (Podemos) e a segunda suplente de Jorge na chapa ao Senado, delegada Carla Brito.