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Jorge Viana toma café com moradores e reafirma compromisso com o Acre

Por Redação ContilNet
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Jorge Viana toma café com moradores e reafirma compromisso com o Acre

O candidato ao Senado pela Frente Ampla pelo Acre, Jorge Viana, dedicou a manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, a uma série de visitas a famílias e lideranças comunitárias nos bairros Jorge Lavocat, Defesa Civil e Montanhês, na parte alta de Rio Branco. Entre cafés, conversas e reencontros, Jorge ouviu moradores, recebeu manifestações de carinho e falou sobre os desafios enfrentados pelas comunidades.

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Café, conversas e reencontros

A agenda começou no bairro Jorge Lavocat, com um café da manhã na casa de Iara Simões, presidente da associação de moradores, ao lado de familiares, vizinhos e lideranças locais.

No Defesa Civil, Jorge esteve na casa do presidente do bairro, Júnior Angelim, e visitou dona Vera, viúva de Elpídio, amigo de longa data. No Montanhês, encontrou dona Maria Inês, de 65 anos, e conversou com moradores da região.

Os encontros foram marcados também pela memória da relação construída por Jorge com essas comunidades ao longo de sua trajetória pública.

“Tenho andado muito pelo Acre e tem sido muito especial encontrar as pessoas e perceber que ainda existe um olhar de esperança de que as coisas possam melhorar na nossa terra. Hoje estive em vários bairros de Rio Branco, tomei café com as famílias, conversei, ouvi e vivi reencontros que me emocionaram muito”, afirmou.

Emoção no Defesa Civil

No bairro Defesa Civil, a visita à família de Elpídio foi um dos momentos mais emocionantes da manhã. Jorge destacou a relação de amizade construída ao longo dos anos e o carinho recebido durante o encontro.

“Encontrar a Vera e a família, receber aquele abraço, ver as pessoas emocionadas e lembrar de tantas histórias que já vivemos juntos mexeu muito comigo. São relações construídas ao longo de muitos anos e que guardo com muito carinho”, disse.

Memória do trabalho realizado nos bairros

Ao percorrer as comunidades, Jorge também relembrou investimentos realizados durante suas gestões e afirmou ter encontrado equipamentos públicos que precisam de maior atenção.

“Passei pelo Jorge Lavocat, Defesa Civil e Montanhês, revi casas, escolas, quadras e outros espaços que fizeram parte do trabalho que realizamos. No Defesa Civil, por exemplo, acompanhei de perto o começo do bairro quando fui governador. É importante voltar, olhar como estão esses lugares e, principalmente, ouvir quem vive aqui todos os dias”, ressaltou.

Para o candidato, estar presente nos bairros e manter o diálogo direto com moradores e lideranças comunitárias é fundamental para compreender as necessidades de cada região.

“As pessoas querem ser ouvidas”

Jorge afirmou que uma das principais reclamações ouvidas durante as visitas foi a falta de atenção do poder público às comunidades e às lideranças dos bairros.

“As pessoas querem ser ouvidas e cuidadas. As lideranças comunitárias precisam ser respeitadas, e quem governa precisa frequentar os bairros, conversar com as famílias e conhecer de perto os problemas. Política pública se faz olhando para as pessoas e para a realidade em que elas vivem”, declarou.

Compromisso com o Acre

Para Jorge, as visitas reforçam o propósito de sua candidatura ao Senado: contribuir para que o Acre volte a avançar e buscar recursos para investimentos que melhorem a vida da população.

“O que guardo desses encontros é o amor, o carinho e a esperança que encontrei nas pessoas. Sou muito grato por tudo isso. Estou nessa jornada porque quero ajudar o Acre a andar para frente. Como senador, vou trabalhar muito para trazer recursos, apoiar os municípios e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Quero que elas sejam vistas, ouvidas e respeitadas”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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