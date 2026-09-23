23/09/2026
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Leonardo Melo se reúne com estudantes de Medicina em Cobija

Encontro reuniu acadêmicos para diálogo sobre suas principais demandas

Por Redação ContilNet
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Leonardo Melo se reúne com estudantes de Medicina em Cobija
Leonardo Melo ouve estudantes de Medicina em Cobija e firma compromisso com acadêmicos

Longe de casa e em busca do sonho de se tornar médicos, estudantes brasileiros de Medicina que vivem em Cobija, na Bolívia, conversaram com Leonardo Melo sobre os desafios enfrentados durante a formação e as demandas da comunidade acadêmica.

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Entre as questões apresentadas estão dificuldades relacionadas à formação, à realidade da fronteira, à documentação, à circulação entre Brasil e Bolívia e às perspectivas dos estudantes após a graduação.

Depois de ouvir os acadêmicos, Leonardo formalizou uma Carta de Compromisso com os Estudantes Brasileiros de Medicina em Cobija, assumindo o compromisso de receber, encaminhar e acompanhar as demandas coletivas junto às autoridades competentes, caso seja eleito deputado federal.

O documento também prevê a criação de um canal permanente de diálogo com os representantes estudantis, permitindo a apresentação organizada de demandas, dificuldades e propostas.

“Para nós, é muito importante ter um canal permanente de diálogo, onde os estudantes possam apresentar suas demandas, dificuldades e propostas e ter essas reivindicações acompanhadas”, afirmou Ítalo Maxuel, estudante de Medicina em Cobija.

Leonardo também se comprometeu a buscar interlocução em questões envolvendo a fronteira Acre–Pando e a acompanhar reivindicações que dependam da atuação de órgãos brasileiros.

“Esses estudantes precisam ter voz. Meu compromisso é ouvir, encaminhar e acompanhar as demandas dentro das atribuições de um deputado federal”, afirmou Leonardo.

A carta ainda estabelece o compromisso de realizar reuniões periódicas com representantes dos estudantes para acompanhar os encaminhamentos e discutir novas necessidades da comunidade acadêmica.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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