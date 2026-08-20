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Lula definirá na próxima semana com Mota e Alcolumbre como acabar com taxa das blusinhas

governo editou uma Medida Provisória para acabar com a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares

Por Redação ContilNet
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Lula definirá na próxima semana com Mota e Alcolumbre como acabar com taxa das blusinhas
Presidente Lula — Foto: Ricardo Stuckert / PR

Lula diz que na quarta-feira decide com Mota e Alcolumbre como acabar com a taxa das blusinhas. O presidente tenta aprovar a MP para zerar a cobrança do imposto sobre compras internacionais na última semana de esforço concentrado co Congressso antes das eleições. Mota viajou junto com Lula nesta quinta-feira para o Rio Grande do Norte, na mesma semana em que o presidente esteve lado-a-lado com Alcolumbre no Amapá. Lula deu início nesta quinta à agenda de campanha. (Isa Stacciarini)

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O presidente Lula afirmou, nesta quinta-feira, que na próxima semana vai definir com os presidentes da Câmara e do Senado como acabar com a taxa das blusinhas, que sempre foi um tema polêmico dentro do governo e que Lula teme impactos negativos para a campanha à reeleição. O governo editou uma Medida Provisória para acabar com a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Mas tem até o dia 8 de setembro para votar a medida no Congresso. Caso contrário, ela perde a validade, no meio da campanha eleitoral, e ela perde a validade. Por isso, Lula corre contra o tempo para aprovar a MP na última semana de esforço concentrado no Congresso antes das eleições, que vai de 31 de agosto a 3 de setembro.

“Eu queria que vocês voltassem em deputados nossos para a gente aprovar o fim da escala 6×1. Para a gente acabar com a Taxa das Blusinhas para que as mulheres possam comprar o que elas quiserem por 50 dólares, porque o rico pode comprar até 2 mil dólares sem pagar imposto e o pobre não pode comprar 50 dólares que tem que pagar imposto. Nós, eu, o Hugo Mota e Alcolumbre, vamos quarta-feira decidir acabar com a Taxa das Blusinhas para libertar o povo pobre de comprar as coisas”, disse.

A fala foi feita no primeiro ato de campanha de Lula em viagem a Natal, no Rio Grande do Norte. O presidente da Câmara, Hugo Motta, viajou no voo presidencial e participou junto de Lula em uma das agendas oficiais do governo na capital. O convite feito pelo presidente para que Motta o acompanhasse foi uma tentativa de Lula em se reaproximar da cúpula do Congresso justamente em um momento crucial, já que a Câmara e o Senado vão discutir temas que interessam ao Palácio do Planalto, como a MP da taxa das blusinhas.

Lula e Motta viajaram juntos na mesma semana em que o presidente viajou ao Amapá acompanhado de Davi Alcolumbre, com quem os dois estavam rompidos desde maio. Lula segue em viagens de campanha. Nesta sexta-feira ele cumpre agenda em Contagem em Minas Gerais e no sábado no Rio de Janeiro, estado do adversário e candidato à eleição Flávio Bolsonaro

Conteúdo Original / Fonte: CBN
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