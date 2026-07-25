Mãe de Alan Rick diz que acredita na vitória do filho: “Temos Deus”

Maria Gorete destacou que a caminhada rumo ao Palácio Rio Branco é movida por fé e apoio popular

A declaração reforçou o tom emotivo da militância presente no ginásio. — Foto: Sophia Sobralino

Em meio ao clima de festa e mobilização na convenção partidária do Republicanos na tarde deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, a mãe do senador Alan Rick, Maria Gorete da Silva, expressou otimismo e confiança ao comentar a oficialização da pré-candidatura do filho ao Governo do Estado do Acre.

Emocionada com a recepção do público, Maria Gorete destacou que a caminhada rumo ao Palácio Rio Branco é movida por fé e apoio popular.

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“Nós estamos muito felizes. Ele é uma benção para a nossa terra, para o nosso povo, e ele realmente vai fazer a diferença no nosso Estado. Ele serve a Deus e serve ao povo de bem. Com muita fé, com muita certeza… Nós sabemos que temos uma máquina poderosa, que é Deus. E estamos com Ele e com o nosso povo querido do Acre. Fé, esperança e transformação”, declarou.

A declaração reforçou o tom emotivo da militância presente no ginásio, que acompanha o lançamento oficial da aliança composta por seis legendas e da chapa majoritária liderada por Alan Rick ao lado do empresário Ricardo Leite.