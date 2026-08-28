Mailza percorreu estandes, ouviu produtores e empresários e destacou a importância do diálogo para construir ações voltadas ao desenvolvimento de Tarauacá

Mailza percorreu os estandes da Expo Tarauacá, conversou com empreendedores e ouviu demandas de produtores do município/Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição Mailza, participou, nesta sexta-feira (28), da programação da Expo Tarauacá 2026, onde apresentou propostas do seu e aproveitou a visita para ouvir empreendedores, empresários, produtores rurais e expositores que participam da feira. O encontro reforçou a importância do diálogo direto com quem movimenta a economia e gera oportunidades no município.

Antes de seguir para o Parque de Exposições, Mailza acompanhou a Marcha para Jesus, realizada como parte da programação da Expo Tarauacá. Em seguida, percorreu os estandes da feira, conversou com a população e conheceu produtos e iniciativas que representam a força do empreendedorismo e da produção local.

Durante a agenda, a governadora destacou que a construção de um novo ciclo de desenvolvimento para o Acre passa pela escuta dos municípios e de quem está na ponta, gerando emprego, renda e oportunidades.

“Um plano de governo precisa ser construído ouvindo as pessoas. Hoje estamos aqui para apresentar nossas propostas, mas também para escutar os empreendedores, os produtores e todos aqueles que trabalham e acreditam no desenvolvimento de Tarauacá. É esse diálogo que nos permite construir políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população”, afirmou Mailza.

A Expo Tarauacá é realizada pela Prefeitura de Tarauacá, em parceria com o Governo do Acre e participação do Sebrae, reunindo, desde quarta-feira (26), famílias, produtores, empresários, empreendedores e visitantes em uma programação que valoriza a produção rural, a cultura e as tradições do município.

O prefeito Rodrigo Damasceno destacou a importância da presença do governo estadual e da parceria para fortalecer a realização do evento e impulsionar a economia local.

“É muito importante receber a governadora Mailza aqui, andando pela feira, conversando com nossos empreendedores e conhecendo de perto aquilo que Tarauacá produz. A Expo é uma grande vitrine para o nosso município e essa parceria com o governo do Estado ajuda a fortalecer nossos produtores, comerciantes e toda a cadeia econômica que é movimentada durante esses dias”, afirmou o prefeito.

Produção local

Durante a visita, Mailza conversou com o produtor rural José da Silva, mais conhecido como Nico do Abacaxi. De acordo com ele, em conversa com a governadora ele pediu mais apoio do governo lata a produção local. “pedi a ela e aí prefeito que olhem por nós e ela garantiu que dará uma atenção especial para que possamos crescer. Até deu de presente pra ela um dos nosso famosos abacaxis tamanho GG”, disse.

A programação da Expo Tarauacá segue até sábado (29), com rodeio, atividades equestres, apresentações culturais e shows nacionais. Nesta sexta-feira, além da Marcha para Jesus e do show gospel de Samuel Mariano, o público acompanha rodeio e apresentações de Taty Dantas e da banda Sapecada. O encerramento, no sábado, terá a final do rodeio e shows de MC Daniel e Léo Magalhães.