Mailza Assis se reúne com comerciantes no Mercado do 15

Mailza destacou a importância do setor produtivo para a economia da região | Foto: Ascom

Em agenda realizada nesta segunda-feira (27), Mailza esteve reunida com comerciantes e lideranças comunitárias no Mercado do 15, localizado no bairro Cidade Nova. O encontro teve como objetivo ouvir as principais demandas da categoria, discutir melhorias para a infraestrutura do espaço e alinhar diretrizes de apoio ao pequeno e médio empreendedor local.

Durante o encontro, feirantes e trabalhadores da região apresentaram pautas voltadas para a organização do ambiente de trabalho, incentivo às vendas e segurança. A visita foi marcante para a comunidade, que destacou o resgate da atenção política a uma área histórica da cidade.“Hoje estou no bairro 15, onde nasci e me criei e aprendi tudo que eu sou hoje, e estou muito feliz em trazer aqui a minha governadora que vai se comprometer na conclusão dessa obra aqui que é extremamente importante para revitalizar economicamente a nossa região. Governadora quero assumir o compromisso como deputado federal, mas a gente precisa do apoio do governo e dos outros parlamentares e eu tenho certeza que a senhora tem compromisso com tudo que a gente viu aqui. Precisamos da senhora governando com o coração e olhando para as pessoas “, declarou o deputado federal, José Adriano.

A presidente do bairro 15, Suzy Chalub, enfatizou a relevância da presença no local e reforçou a confiança da comunidade na gestão. “A gente só tem muita gratidão por essa visita. Há muito tempo nós não recebíamos a visita de um governador ou uma governadora aqui no bairro 15. A gente vem acreditando nesse projeto e na história dessa mulher; sabemos que ela é uma guerreira, que tem toda uma chance de vir trabalhando e fazer um excelente trabalho. Esperamos que ela lembre do nosso bairro, que foi onde começou toda a história da nossa cidade. Sempre vamos estar aqui para apoiá-la.”

Ao dialogar aos presentes, Mailza destacou a importância do setor produtivo para a economia da região e reforçou seu empenho em garantir melhores condições aos micro e pequenos empresários:

“O comércio local é a força motora da nossa economia e o sustento de centenas de famílias. Nosso compromisso é trabalhar lado a lado com os comerciantes, garantindo incentivo, estrutura adequada e um ambiente propício para que seus negócios prosperem com dignidade, finalizou Mailza.

A reunião reafirma o canal de diálogo aberto entre as lideranças estaduais e os moradores do bairro Cidade Nova, fortalecendo a parceria com os bairros tradicionais da capital.