Mailza avalia pesquisas: “Vamos atingir o coração das pessoas”

Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

Questionada sobre os levantamentos de intenção de voto que acompanham a corrida eleitoral no estado, a governadora Mailza Assis (PP) comentou os números das pesquisas durante o ato político que oficializou o nome de Jessica Sales (MDB) como vice na chapa, realizado nesta terça-feira (21) no auditório do Sebrae.

Mailza destacou a importância técnica dos levantamentos, mas ressaltou que o crescimento consolidado vem da dedicação diária e do trabalho prestado à população.

“A pesquisa é um retrato da situação, um dado científico, existe todo um trabalho técnico para esse resultado. Mas é o trabalho que vai definir esse crescimento, essa conquista. A pesquisa está todos os dias apontando o crescimento, apontando as intenções e o rumo para o qual o Acre caminha”, destacou a governadora, que tem ficado atrás do seu adversário, o senador Alan Rick (Republicanos), nas pesquisas.

“Eu estou feliz com os resultados das pesquisas e estou confiante. Sei que, no momento certo, a gente vai atingir o coração e a consciência do povo acreano — que vai parar para refletir e decidir o melhor caminho. E isso vai ser, claro, revelado pelas pesquisas e pelas urnas”, concluiu.

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