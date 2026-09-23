Mailza faz do cuidado sua marca coloca as pessoas no centro das decisões

andidata defende um governo que acolha as famílias e não deixe ninguém para trás

Para Mailza, ninguém deve ser tratado como invisível pelo poder público | Foto: Ascom

Antes de qualquer obra, programa ou investimento, existem pessoas. É com esse olhar que Mailza tem conduzido sua vida pública e apresentado seu projeto para o Acre com uma forma de governar que começa pela escuta, respeita as diferenças e reconhece a necessidade de quem procura o poder público.

“Eu acredito que política se faz com amor no coração e respeito pelas pessoas. Quem governa precisa saber ouvir, compreender a dor do outro e trabalhar para que cada família tenha uma vida mais digna”, afirma Mailza.

Nas caminhadas, reuniões e encontros realizados em todo o estado, Mailza procura ouvir moradores, trabalhadores, mães, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Para ela, cada pedido representa uma história que precisa ser tratada com responsabilidade.

Esse cuidado está presente em iniciativas como o Juntos pelo Acre, que reúne serviços de saúde, assistência social, documentação e cidadania para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Também orienta propostas voltadas às mulheres, às crianças, às famílias atípicas, aos idosos e às pessoas que vivem nas comunidades mais distantes.

“Quando uma mãe pede atendimento para o filho, quando um idoso precisa de acolhimento ou quando uma família procura ajuda, o governo não pode virar o rosto. Respeito não pode depender da condição social, do lugar onde a pessoa mora ou de sua escolha política. O governo precisa cuidar de todos”, destaca.

Mailza defende que o desenvolvimento do Acre deve ser medido não apenas pelas obras realizadas, mas pela mudança produzida na vida das pessoas. Isso significa garantir comida na mesa, atendimento de saúde, escola de qualidade, moradia, proteção social e oportunidades para que cada acreano possa seguir em frente.

Mãe atípica, ela afirma que conhece a responsabilidade de cuidar e entende que governar exige firmeza para decidir, mas também sensibilidade para reconhecer as necessidades humanas que existem por trás de cada decisão.

“Quero continuar governando com os pés no chão, perto das pessoas e com o coração aberto. O Acre precisa avançar, mas esse avanço só faz sentido se chegar à casa das famílias e melhorar a vida de quem mais precisa”, declara a governadora.

Para Mailza, ninguém deve ser tratado como invisível pelo poder público. Seu compromisso é construir um governo presente, que respeite cada cidadão e faça do cuidado com as pessoas o centro de todas as políticas públicas.

“Tenho amor por esta terra e pelo nosso povo. É esse sentimento que me dá força para trabalhar e enfrentar os desafios. Quero cuidar do Acre como quem cuida da própria família, com responsabilidade, respeito e esperança”, conclui Mailza.