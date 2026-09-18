Mailza ganha as ruas de Epitaciolândia em caminhada com apoiadores

Candidata à reeleição percorreu o comércio e recebeu manifestações de apoio durante o “Abraça Mailza”, nesta sexta-feira (18)

Mailza percorreu as ruas de Epitaciolândia durante o “Abraça Mailza” nesta sexta-feira (18) /Foto: Ascom

Mailza intensificou a presença de sua campanha no interior do Acre e reuniu apoiadores nas ruas de Epitaciolândia, no Alto Acre, nesta sexta-feira, 18. Durante o “Abraça Mailza”, a candidata à reeleição percorreu o comércio, conversou com trabalhadores e recebeu manifestações de apoio, reforçando a mobilização pela sua candidatura fora da capital.

A caminhada começou na Praça Edmundo Pinto, em frente à Escola Joana Ribeiro Amed, e seguiu pelas ruas da cidade. Ao longo do percurso, moradores se aproximaram para cumprimentar Mailza, registrar fotografias e apresentar demandas do município.

“Epitaciolândia sempre me recebe com muito carinho, e hoje não foi diferente. Caminhar pelas ruas, conversar com as pessoas, ouvir de perto o que elas pensam e precisam é o que dá sentido à nossa caminhada. Saio daqui muito feliz e, principalmente, grata por todo o apoio e confiança que tenho recebido da população. Esse carinho nos fortalece e renova nossa disposição para seguir trabalhando por um Acre cada vez melhor, cuidando das pessoas e olhando para cada município com atenção e respeito”, disse a candidata.

De blusa rosa, bandana e adesivos, Maria das Dores acompanhou a mobilização e declarou seu apoio. “É 11, é Mailza, a força da mulher, minha candidata”, afirmou.

Nas conversas com comerciantes e trabalhadores, Mailza ouviu reivindicações e reforçou o compromisso de dar atenção às necessidades de cada município. A agenda integra o trabalho de fortalecimento da campanha no interior, com presença nas ruas e encontros com a população.

O percurso terminou no comitê da campanha, na Avenida Santos Dumont, no Centro, onde Mailza cumprimentou apoiadores, encerrando a mobilização em Epitaciolândia.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom